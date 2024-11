Svarbiausios dienos naujienos:

Karas Ukrainoje

13:22 | „Forbes“: rusai perėmė iš ukrainiečių „M2 Bradley“ ir dabar jį naudoja prieš ukrainiečius

Ukraina „M2 Bradley“ mašinas fronte naudoti pradėjo tik prieš 17 mėnesių. Tačiau rusai perėmė mažiausiai penkias šias mašinas ir vieną iš jų pradėjo naudoti prieš ukrainiečius, rašo „Forbes“.

Anot leidinio, šią savaitę buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas modifikuotas „M2 Bradley“, tarnaujantis Rusijos pusėje. Prieš tai ši mašina buvo ukrainiečių, tačiau dabar tarnauja Rusijos kariuomenės 30-ojoje motorizuotųjų šaulių brigadoje. Ši brigada kariauja Donecko srityje.

Skaičiuojama, kad būdama Selydovėje 47-oji mechanizuotoji ukrainiečių brigada, kuri taip pat valdo visus Ukrainos amerikiečių gamybos tankus „M-1 Abrams“, prarado kelis „M2 Bradley“. Besiartinantys rusai perėmė palyginti sveikų „Bradley“ ir sudaužytų mašinų dalims.

Rusai modifikavo savo „M2 Bradley“, sumontavo maskuojamąjį narvą, pagerino apsaugą nuo dronų.

Neaišku, kaip rusai tikisi apginkluoti savo užgrobtus „Bradley“.

12:49 | Ukraina skelbia numušusi dvi rusų raketas 37 dronus

Ukrainos oro pajėgos trečiadienį paskelbė, kad praėjusią naktį numušė dvi rusų raketas bei 37 dronus.

Jų pranešime socialiniame tinkle „Telegram“ sakoma, kad rusai atakavo Ukrainą šešiomis įvairaus tipo raketomis ir 90 dronų.

Pavyko numušti dvi balistines raketas „Iskander-M“/KN-23 ir 37 atakos dronus.

Dar 47 dronai nukrito nepasiekę taikinių, o du nuskriejo Baltarusijos ir Rusijos link.

Oro gynyba veikė Kyjivo, Poltavos, Žytomyro, Sumų, Čerkasų, Zaporižios, Černihivo ir Kirovohrado srityse.

12:03 | Pareigūnai: Rusija dronais ir raketomis atakavo Kyjivą

Rusija trečiadienį suintensyvino dronų ir raketų atakas prieš Kyjivą, surengdama pirmą kombinuotą oro ataką prieš sostinę per daugiau kaip 70 dienų, pranešė pareigūnai.

Didelio masto bombardavimas vykdomas kritiniu momentu mūšio lauke, Rusijoms pajėgoms nuosekliai žengiant į rytus ir didėjant susirūpinimui dėl tolesnės JAV karinės paramos po Donaldo Trumpo pergalės JAV prezidento rinkimuose.

Naujienų agentūros AFP žurnalistai girdėjo virš miesto nugriaudėjusius sprogimus ir matė dešimtis prieglobsčio požeminėje metro stotyje ieškančių Kyjivo gyventojų.

Kyjivo pareigūnai pranešė, kad Brovaruose krintančios numušto drono nuolaužos sužeidė vieną žmogų, o gelbėjimo tarnybos išplatino vaizdus, kaip ugniagesiai kovoja su liepsnomis vienoje smūgio vietoje.

Per atskirą dronų ataką pietinėje Chersono srityje, kuri, Kremliaus teigimu, priklauso Rusijai, žuvo 52-ejų moteris, pranešė prie Juodosios jūros įsikūrusio regiono vadovas.

Pareigūnams paskelbus, kad raketos artėja prie Kyjivo, nuo 6 val. 30 min. (vietos ir Lietuvos laiku) pasigirdo oro pavojaus sirenos.

„Raketoms artėjant prie Kyjivo, priešas tuo pat metu pradėjo sostinę atakuoti balistinėmis raketomis. Priešo ataka baigėsi dar vienu drono smūgiu“, – teigė miesto valdžia.

Tai dar vienas šią savaitę surengtas išpuolis, kai vis dažniau smogiama Ukrainos miestams, daugiausia karo draskomos šalies pietuose.

Per Rusijos smūgį Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame Kryvyj Rihe pirmadienį žuvo 32-ejų moteris ir trys jos vaikai.

Praėjusią savaitę Maskva ir Kyjivas naktį vienas į kitą paleido rekordinį dronų skaičių.

Ukraina jau kelis mėnesius prašo Vakarų sąjungininkų suteikti daugiau oro gynybos sistemų, kad galėtų atremti Rusijos atakas prieš miestus ir ypatingos svarbos infrastruktūrą.

11:34 | Taivano gynybos ministras nekalbus dėl raketų perdavimo Ukrainai ar ginklų pirkimo iš JAV

Taivano gynybos ministras Wellingtonas Koo trečiadienį nebuvo linkęs kalbėti apie pranešimus, kad Taivanas padovanojo Ukrainai nebenaudojamų raketų ir planuoja iš Vašingtono įsigyti didelės vertės ginklų.

Žurnalas „Forbes“, remdamasis buvusiu Pentagono pareigūnu Tony Hu, antradienį pranešė, kad Taivanas padovanojo Ukrainos karinėms oro pajėgoms savo perteklines „žemė-oras“ raketų HAWK baterijas.

Paklaustas apie šį pranešimą Taipėjuje vykstančios parlamento sesijos metu, W. Koo atsakė, kad kariuomenei nebereikia dešimtmečių senumo iš JAV pirktų HAWK raketų ir ji vykdo jų eksploatavimo nutraukimą pagal atitinkamas taisykles.

„Jei JAV pusė paprašys [mūsų] grąžinti jas [HAWK raketas], mes tai padarysime pagal atitinkamas taisykles ir perduosime jas JAV. Tada JAV pačios nuspręs, ką su jomis daryti“, – sakė jis nedetalizuodamas.

W. Koo taip pat buvo klausiama apie neseniai paskelbtą „Financial Times“ pranešimą, kuriame teigiama, kad Taivanas gali svarstyti galimybę įsigyti didelės vertės ginklų, įskaitant jūrų laivyno sistemas „Aegis“, lėktuvus „E-2D Advanced Hawkeyes“, raketas „Patriot“ ir naikintuvus F-35, kad būsimai prezidento Donaldo Trumpo administracijai „parodytų, jog rimtai žiūri“ į Taivano gynybą.

Jis pakartojo Taipėjaus poziciją, kad sala yra atvira visoms esamoms galimybėms patenkinti šalies gynybinius poreikius.

Tačiau W. Koo susilaikė nuo konkrečių ginkluotės sistemų, kurias Taivanas svarsto įsigyti iš JAV, įvardijimo ir nepatvirtino, ar kuri nors iš jų yra paminėta „Financial Times“ straipsnyje.

10:48 | 10 rusų paspruko iš dalinio, kai sužinojo apie siuntimą į Ukrainą: keli jau pagauti, likusių ieškoma

Novosibirsko srityje, Kočenevo kaime (Rusija) esančiame kariniame dalinyje buvo paskelbta 10 pabėgusių karių paieška, skelbiama regioninėse informavimo priemonėse.

10:26 | Okupuotame Sevastopolyje sprogo automobilis: skelbiama, kad galėjo žūti rusų kapitonas

Okupuotame Sevastopolyje sprogo automobilis, žuvo vairuotojas, skelbia NEXTA.

9:25 | Ukraina ruošiasi lemtingam periodui: į frontą skubiai siunčia papildomus medikus

Ukraina ruošiasi intensyviam Rusijos puolimui, į frontą skubiai siunčia medikus, rašo „Financial Times“. Šiuo metu, kaip pastebi leidinys, abi pusės kovoja dėl palankesnių pozicijų prieš į Baltuosius Rūmus grįžtant Donaldui Trumpui.

Anot karių, pareigūnų ir analitikų, keli artimiausi mėnesiai yra kritiniai kare. Ukraina bandys stabilizuoti gynybą ir stiprinti savo pozicijas, kurios būtų palankesnės derybų su Maskva atveju.

Pastaraisiais mėnesiais Maskva intensyvino atakas, o Ukrainos pajėgos nesugebėjo išlaikyti linijos rytuose. Rusijos pajėgos dabar ten žengia į priekį sparčiau nei bet kada nuo 2022 m.

Ukrainos pareigūnai pripažino, kad jų gynyba „griūva“ trūkstant žmonių. Kyjivas tikisi, kad puolimas įgaus pagreitį, o Ukrainos kariuomenės atstovas spaudai laikraščiui „Financial Times“ sakė, kad į rytinį frontą siunčiama daugiau medicinos personalo, tikintis, kad artimiausiomis dienomis ir savaitėmis vyks sunkūs mūšiai, „ypač pietuose ir rytuose“.

Svarbus mūšis taip pat vyksta Rusijos Kursko regione, kurio dalį Ukraina užėmė netikėtai įsiveržusi rugpjūčio mėnesį. Tačiau, pasak prezidento Volodymyro Zelenskio ir Vakarų žvalgybos pareigūnų, Rusija dabar ruošia apie 50 tūkst. karių pajėgas, tarp jų ir iš Šiaurės Korėjos, kad dar kartą pabandytų nustumti ukrainiečius atgal.

8:56 | Rusų armija Ukrainoje per pastarąją parą prarado dar 1 770 karių

Nuo plataus masto invazijos pradžios rusų ginkluotosios pajėgos Ukrainoje jau prarado bemaž 714 000 karių, iš kurių 1 770 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo karo pradžios Ukrainos gynėjai sunaikino 9 300 priešų tankų (+24 per pastarąją parą), 18 896 šarvuotąsias kovos mašinas (+49), 20 408 artilerijos sistemas (+56), 1 249 raketų paleidimo sistemas, 996 oro gynybos sistemas, 369 karo lėktuvus, 329 sraigtasparnius, 18 798 nepilotuojamus orlaivius (+61), 2 636 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 28 966 transporto priemones ir kuro cisternas (+96), 3 629 specialiosios įrangos vienetus (+3).

Naujausi duomenys apie priešų nuostolius nuolat tikslinami.

Pranešama, kad antradienį fronte įvyko 156 mūšiai.

8:11 | Visoje Ukrainoje paskelbtas oro pavojus, prezidentūra perspėja dėl grėsmės Kyjivui

Ukrainos pareigūnai trečiadienį paskelbė oro pavojų visoje šalies teritorijoje, o prezidento administracijos vadovas perspėjo dėl raketų atakos prieš sostinę.

"(Rusijos prezidentas Vladimiras) Putinas kaip tik dabar pradeda raketų ataką prieš Kyjivą“, – socialiniame tinkle „Telegram“ parašė Andrijus Jermakas.

Ukrainos oro pajėgos anksčiau trečiadienį įspėjo, kad į šalies oro erdvę įskriejo raketa ir kad ji skrieja Kyjivo link.

„Dėmesio! Raketa Černihivo srityje, skriejanti į Kyjivo sritį“, – „Telegram“ paskelbė oro pajėgos.

Ataka surengta po nepaliaujamų smūgių savaitės. Per vieną jų Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio gimtajame mieste Kryvyj Rihe pirmadienį žuvo 32 metų moteris ir jos trys vaikai.

Savaitgalį Rusija ir Ukraina paleido rekordiškai daug dronų viena į kitą.

V. Zelenskis yra įspėjęs, kad Rusija parengė maždaug 50 000 karių, įskaitant karius iš Šiaurės Korėjos, ukrainiečių pajėgoms iš Rusijos Kursko srities išstumti.

8:00 | Putino patarėjas Baltijos jūrą įvardijo didžiausiu prioritetu: „Rusija imasi papildomų priemonių“

Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino patarėjas karinio jūrų laivyno klausimais Nikolajus Patruševas užsimena apie Rusijos planus didinti savo vaidmenį Baltijos jūroje, rašo „Newsweek“.

7:49 | JAV: Šiaurės Korėjos kariai „dalyvauja kovinėse operacijose“ su Rusijos pajėgomis

JAV Valstybės departamentas antradienį pranešė, kad Šiaurės Korėjos kariai Ukrainos pasienyje pradėjo „dalyvauti kovinėse operacijose“ kartu su rusų pajėgomis.

„Šiandien galiu patvirtinti, kad į rytų Rusiją buvo pasiųsta daugiau nei 10 000 KLDR karių ir didžioji jų dalis buvo perkelta į toli vakaruose esančią Kursko apskritį, kur jie pradėjo dalyvauti kovinėse operacijose kartu su Rusijos pajėgomis“, – kalbėdamas su žurnalistais sakė departamento atstovas Vedantas Patelis.

7:20 | Kaip Trumpas gali priversti Putiną sustoti: istorikas įvardijo geriausią strategiją

Išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas turės būti griežtesnis nei Joe Bidenas, jei norės pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje, sako „The Washington Post“ apžvalgininkas, istorikas Maxas Bootas.

Jis pacitavo ištrauką iš D. Trumpo knygos „Menas sudaryti sandorius“, kurioje kalbama apie būtinybę derėtis iš jėgos pozicijos. Anot D. Trumpo, didžiausia jėga yra svertai.

Pasak M. Booto, šioje situacijoje problema yra būtent ta, kad Vašingtonas turi daug svertų Kyjivui, bet ne Maskvai. Pavyzdžiui, nutraukus karinę pagalbą, Ukraina gali atsidurti sunkioje padėtyje ir būti priversta siekti taikos beveik bet kokiomis sąlygomis.

Anot apžvalgininko, geriausia D. Trumpo išeitis – perspėti Rusijos režimo lyderį Vladimirą Putiną, kad JAV padidins ginklų tiekimą Ukrainos kariuomenei ir panaikins apribojimus tolimojo nuotolio smūgiams į Rusijos teritoriją, jei jis nesustabdys karo.

„D. Trumpas gali bandyti susitarti būdamas griežtesnis už J. Bideną, kuris supykdė ukrainiečius, apribodamas JAV teikiamos karinės įrangos naudojimą“, – rašo jis.

Pasak istoriko, V. Putinas bus linkęs nutraukti puolimą fronte, jei manys, kad Trumpas padidins pagalbą Ukrainai. Tačiau įsitikinimas, kad D. Trumpas ją atšauks, jį tik paskatins.

Kita problema – taikos sutarties laikymasis. Rusija jau pažeidė savo įsipareigojimus. Todėl tokie susitarimai reikalautų Vakarų karių buvimo paliaubų linijose, taip pat saugumo garantijų Ukrainai.

Istorikas nėra linkęs tikėti, kad naujasis prezidentas pakeis kursą paramos Ukrainai klausimu. Kartu jis mano, kad D. Trumpas tuo suinteresuotas, „jei nenori atrodyti kaip nevykęs prekybininkas“.

„D. Trumpas turi suprasti, kad jei Ukraina pralaimės karą ir neteks nepriklausomybės jo kadencijos metu, tai bus dėmė ant jo prezidentavimo – panašiai kaip nepavykęs pasitraukimas iš Afganistano buvo Bideno prezidentavimo dėmė, nuo kurios Bideno populiarumas taip ir neatsigavo. Kita vertus, jei D. Trumpas užbaigs karą Ukrainoje tokiomis sąlygomis, su kuriomis ukrainiečiai galės gyventi, jis galės pasigirti, kad pasiekė tai, ko nepavyko pasiekti J. Bidenui“, – teigia analitikas.