Okupuotame Sevastopolyje sprogo automobilis: skelbiama, kad galėjo žūti rusų kapitonas

Preliminariais duomenimis, automobilyje sprogo sprogstamasis įtaisas.

Vairuotojui buvo nuplėštos kojos, jis mirė nuo patirtų sužalojimų.

Vietos žiniasklaida teigia, kad susprogdintame automobilyje galėjo būti Juodosios jūros laivyno 1-ojo rango kapitonas.

Oficialios informacijos kol kas nėra.

A car exploded in occupied Sevastopol - the driver was killed



According to preliminary data, an explosive device was detonated in the car. The driver's legs were torn off, he died of his injuries.



Local media say that in the blown up car could be a captain of the 1st rank of… pic.twitter.com/GwODVMa9PW