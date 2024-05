Svarbiausi įvykiai:

16:33 | Rusai numetė bombą ant Krasnodaro krašto

Rusijos lėktuvas numetė bombą ant kaimo Rusijos Krasnodaro regione, praneša ASTRA, rašo UNIAN.

Pranešama, kad nukritusi bomba sprogo, nukentėjusiųjų nėra.

16:20 | Odesos regione numuštos dvi raketos

Odesos regione Ukrainos oro gynybos pajėgos numušė dvi Ch-59/Ch-69 valdomas raketas, rašo UNIAN.

15:44 | Baltarusija taip pat surengs taktinio branduolinio ginklo pratybas

Baltarusija surengs taktinio branduolinio ginklo panaudojimo pratybas, sinchronizuodama jas su Rusija, Kremliaus kontroliuojamos naujienų agentūros TASS pranešime cituojamas Baltarusijos saugumo tarybos pirmininkas Aleksandras Volfovyčius.

„Per netikėtą patikrinimą Baltarusija treniruosis paduoti branduolines kovines galvutes į transporto priemones“, – rašoma žinutėje.

Primename, kad gegužės 6 d. Rusijos gynybos ministerija paskelbė, jog artimiausiu metu surengs pratybas, kurių metu planuojama spręsti „klausimus, susijusius su nestrateginių branduolinių ginklų panaudojimu“. Kremlius teigė, kad pratybų priežastis – Vakarų šalių pareiškimai apie galimą karių siuntimą į Ukrainą.

15:00 | Ukrainos Sumų srityje nuo rusų ugnies žuvo žmogus

Ukraina antradienį paskelbė, kad rytinėje Sumų srityje rusams apšaudant iš artilerijos pabūklų žuvo žmogus.

Prie Rusijos sienos esančią sritį, kaip sako Ukrainos pareigūnai, rusai gali bandyti užimti.

„Dėl priešo atakos vienas civilis žuvo, o dar keturi buvo sužeisti, įskaitant du mažus vaikus“, – pranešė ukrainiečių policija.

Pranešime priduriama, kad Maskvos pajėgos per pastarąją parą Sumų regioną apšaudė 224 kartus.

14:49 | Ukraina prarado per 2023 m. kontrpuolimą atsikovotą teritoriją ties Robotyne

Karo Ukrainoje veteranas Jevhenijus Dykis „Radio NV“ pranešė, kad Rusijos pajėgos Zaporižios srities Robotynės apylinkėse užėmė teritoriją, kurią ukrainiečiai buvo atsikovoję per 2023 m. surengtą kontrpuolimą.

„Rusai sulygino su žeme tą kišenę, tą kalnagūbrį, kurį pernai per vasaros puolimą [ukrainiečiams] pavyko užimti didelėmis pastangomis“, – sakė J. Dykis.

Pasak jo, okupantai nutraukia aktyvius karo veiksmus ir puolimą šioje fronto dalyje. Veteranas pažymėjo, kad priešo puolimas stebimas visoje fronto linijoje, tačiau jo intensyvumas skiriasi.

Rusijos kariuomenė mažina puolimo intensyvumą Robotynėje ir iš ten perkelia pajėgas į Časiv Jarą Donecko srityje. Pirmiausiai užfiksuotas dviejų amfibinių divizijų perkėlimas iš Robotynės į Časiv Jarą, pridūrė J. Dykis.

14:19 | Keistas reginys Putino inauguracijoje – Kadyrovas per silpnas pats nusirengti

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas antradienį per ištaigingą ceremoniją Kremliuje buvo prisaikdintas penktajai kadencijai, per kurią jis turės daugiau galių nei bet kada anksčiau.

Vienas ceremonijos svečių – Kremliaus statytinis Čečėnijoje – Ramzanas Kadyrovas, apie kurio itin prastą sveikatą pastarosiomis savaitėmis garsiai kalbėta ne kartą.

13:59 | SBU demaskavo agentų tinklą, planavusį nužudyti Ukrainos prezidentą

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) antradienį paskelbė, kad sužlugdė Rusijos planus nužudyti ukrainiečių prezidentą Volodymyrą Zelenskį ir kitus aukščiausios šalies karinės ir politinės vadovybės narius.

13:28 | J. Navalnaja: Rusijos prezidentas yra melagis, vagis ir žudikas

Prieš Vladimiro Putino inauguraciją penktajai Rusijos prezidento kadencijai opozicijos veikėja Julija Navalnaja antradienį jį pavadino „melagiu, vagimi ir žudiku“.

„Mūsų šaliai vadovauja melagis, vagis ir žudikas. Bet tai tikrai baigsis“, – vaizdo įraše sakė į užsienį pasitraukusi J. Navalnaja.

Ji pridūrė, kad pastaroji V. Putino kadencija pasižymėjo „kruvinu ir beprasmiu karu“ Ukrainoje bei politinėmis represijomis Rusijoje.

„Rusijoje yra keli šimtai politinių kalinių, kurie kenčia nežmoniškomis sąlygomis, – sakė J. Navalnaja. – Kiekvieną dieną užvedamos naujos bylos.“

Anot jos, V. Putino pažadai gerinti Rusijos visuomenės pragyvenimo lygį taip ir liko neįgyvendinti.

„Tai tęsiasi jau 25 metus. Taip bus ir šį kartą“, – teigė J. Navalnaja.

„Su kiekviena jo kadencija viskas tik blogėja, ir baisu įsivaizduoti, kas dar nutiks, kol Putinas liks valdžioje“, – pridūrė ji.

13:00 | Ukraina: pasienio upėje rasti dar trijų skenduolių lavonai

Ukrainos pasienio upėje Tisoje rasti dar trijų nuskendusių vyrų lavonai. Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Ukrainos valstybinės sienos apsaugos tarnyba, kuria remiasi UNIAN.

„Apie baisų radinį vandenyje pasieniečiams pranešė vietos žvejys. Į įvykio vietą buvo iškviesti gelbėtojai ir policija. Paaiškėjo, kad žuvęs vyras – 28 metų amžiaus Ivano Frankivsko srities gyventojas. Bendradarbiaudami su kolegomis iš Vidaus reikalų ministerijos, pasieniečiai sužinojo, kad rasti dar du skenduoliai. Vienam iš žuvusiųjų buvo tik 20 metų“, – rašoma pranešime.

12:27 | JAV griežtai sureagavo į Rusijos branduolinį šantažą: „Patraukite savo karius“

JAV Nacionalinio saugumo tarybos strateginių ryšių koordinatorius Johnas Kirby paragino išvesti savo karius iš Ukrainos, jei rusai išties nerimauja, kad nukentės nuo Vakarų ginklų, skelbia „Voice of America“.

„Jei V. Putinas ir Rusijos pareigūnai nerimauja, kad į jų karius Ukrainoje gali pataikyti kitose šalyse pagaminti ginklai, tai paprasčiausias būdas to išvengti – tiesiog išvesti savo karius.

Tiesiog nerūpestinga ir neatsakinga, kad didžiausios branduolinės valstybės vadovas grūmoja savo branduoliniu arsenalu ir užsimena apie galimą jo panaudojimą. Akivaizdu, kad dabar tai stebime ir anksčiau labai atidžiai stebėjome. Galiu jums pasakyti, kad kol kas nepastebėjome nieko, net nepaisant neapgalvotos retorikos, dėl ko turėtume keisti savo strateginio atgrasymo poziciją“, – pirmadienį nuramino J. Kirby.

11:56 | Paaiškėjo, kurios ES šalys neignoruos Putino inauguracijos, viena valstybė persigalvojo

„Radio Svoboda“ išsiaiškino, kurių šešių Europos Sąjungos valstybių narių diplomatai vyks į Rusijos vadovo Vladimiro Putino inauguraciją, tačiau viena valstybė paskutinę akimirką persigalvojo.

11:38 | Ukraina: kariniame komisariate mirė karo prievolininkas

Kryvyj Riho miesto Saksahano rajono teritorinio komplektavimo ir socialinės paramos centro teritorijoje staiga pablogėjus sveikatos būklei mirė karo prievolininkas.

Tai antradienį pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Dnipropetrovsko srities teritorinio komplektavimo ir socialinės paramos centro „Facebook“ paskyra.

Pasak centro atstovų, ūmų velionio sveikatos pablogėjimą lydėjo epilepsijos priepuolio požymiai. Vyrui iškart buvo iškviesta greitoji medicinos pagalba ir buvo teikiama pagalba iki atvykstant gydytojams.

„Pagal iškvietimą atvykę patrulinės policijos pareigūnai patvirtino biologinę mirtį be fizinio poveikio požymių“, – pridūrė centro darbuotojai.

11:11 | Macronas patikino: Prancūzija nesiekia pakeisti Rusijos režimo

Prancūzija nesiekia pakeisti Rusijos režimo ir nekariauja su Rusijos Federacija. Tai pareiškė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas per susitikimą su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu Paryžiuje, praneša „Le Monde“.

10:46 | Rusijos puolimas Ukrainoje: ko laukti šiais metais, trys galimi scenarijai

Rusijos pajėgos šiuo metu veržiasi gilyn į Ukrainos teritoriją, kol Ukrainos pajėgos dar negavo karinės pagalbos iš JAV ir nespėjo įsitvirtinti naujose gynybinėse linijose, skelbiama naujame „RBK Ukraina“ tyrime.

Rusija tęsia kontrpuolimą, nepaisant patiriamų nuostolių fronte. Ukrainos dabar laukia keli galimi variantai, kas laukia ateityje: nuo naujos Rusijos puolimo bangos antroje vasaros pusėje iki netikėto smūgio dabar neaktyvia kryptimi, taip siekiant dar labiau destabilizuoti padėtį fronte.

10:29 | Ekspertai įspėja apie absurdiškai atrodančius rusų tankus – gali būti pavojingesni, nei atrodo

Susidurdamos su daugybę grėsmių mūšio lauke, Rusija ėmėsi papildomų priemonių, kad apsaugotų savo tankus aprūpindamos juos papildomais apsauginiais šarvais. Nors iš pirmo žvilgsnio tokie tankai gali atrodyti keistai, tačiau ekspertų teigimų, šie „vėžliai“ gali būti pavojingesni, nei atrodo.

09:54 | Rusų nuostoliai

Ukrainos kariškiai pastarąją parą sunaikino dar 1 160 okupantų rusų. O iš viso nuo 2022 metų vasario 24 d. iki 2024 metų gegužės 7 d. Rusijos armija Ukrainoje jau neteko apie 476 460 kareivių.

Tai antradienį pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

Be to, per šį laikotarpį okupantai rusai neteko 7 405 tankų (+25), 14 227 šarvuotųjų kovos mašinų (+14), 12 287 artilerijos sistemų (+37), 1 057 reaktyvinių salvinės ugnies sistemų (+0), 792 oro gynybos priemonių (+1), 349 lėktuvų (+0), 325 sraigtasparnių (+0), 9 717 dronų (+34), 2 149 sparnuotųjų raketų (+1), 26 laivų (+0), 1 povandeninio laivo (+0), 16 509 automobilių (+32), 2 017 specialiosios technikos vienetų (+9).

09:32 | Daugiau kaip 290 apšaudymų per parą: rusai talžė Zaporižios sritį iš dronų ir artilerijos

Per parą okupantai rusai smogė Zaporižios sričiai 291 kartą. Priešas apšaudė aštuonias gyvenvietes.

Tai antradienį „Telegram“ kanale pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas Ivanas Fiodorovas, kuriuo remiasi „Ukrinform“.

„102 įvairių modifikacijų dronai atakavo Červonodniprovką, Huliaipolę, Levadnę, Robotynę, Malą Tokmačką, Malynivką, Novoandrijivką. Mala Tokmačka ir Robotynė penkis kartus buvo apšaudytos iš reaktyvinių salvinės ugnies sistemų“, – rašoma pranešime.

Dar 184 artilerijos smūgiai buvo smogti Huliaipolės, Novodanilivkos, Mala Tokmačkos, Robotynės, Levadnės ir Malynivkos teritorijai.

09:09 | Gudrus Kremliaus melas – JAV ekspertai pasakė, ką reiškia Rusijos kalbos apie branduolinį ginklą

Refleksyvioji kontrolė – manipuliavimas bandant paveikti savo priešininko veiksmus – yra pagrindinis Rusijos hibridinio karo elementas, naujausioje savo ataskaitoje rašo JAV Karo studijų instituto analitikai. Tai taktika, kuria Rusija savo retorika ir informacinėmis operacijomis bando priversti savo priešininkus savanoriškai imtis Rusijai palankių veiksmų.

Vienas naujausių to pavyzdžių – Rusijos pareiškimas apie taktinio branduolinio ginklo pratybas. Šis grasinimas skirtas įbauginti Vakarus, kurie Ukrainai skyrė naują partiją ginklų.

„Rusijos pareigūnai nuolat derino branduolinės parengties pratybas ir miglotus grasinimus branduoliniu atsaku su svarbiais Vakarų politiniais sprendimais, susijusiais su karu Ukrainoje, kad priverstų Vakarų politikos formuotojus susilaikyti ir sumažinti paramą Ukrainai“, – rašo ISW analitikai.

„Tikėtina, kad Rusijos pareigūnai naudoja branduolinio ginklo informacinę operaciją siekdami atgrasyti Ukrainos Vakarų partnerius nuo papildomos karinės paramos teikimo ir įbauginti Vakarų politikus, kad šie neleistų Ukrainos pajėgoms naudoti Vakarų suteiktų sistemų teisėtiems kariniams objektams Rusijoje atakuoti“, – priduria ekspertai.

Nepaisant bauginimų, ISW analitikai ir toliau vertina, kad labai mažai tikėtina, jog Rusija panaudos taktinius branduolinius ginklus mūšio lauke Ukrainoje ar kur nors kitur.

08:12 | V. Zelenskis ragina sparčiau pristatyti pažadėtus ginklus

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį paragino sparčiau pristatyti pažadėtus ginklus.

„Po politinių sprendimų turi eiti reali logistika, o mūsų kariai turi realiai gauti ginklus“, – savo kasdieniame vaizdo kreipimesi pareiškė V. Zelenskis.

Šiuo tikslu esą turi būti geriau koordinuojamas bendradarbiavimas su partneriais, ypač su JAV. V. Zelenskis sakė, kad tam, jog būtų galima paspartinti tempą, reikia dirbti visą parą.

Po kelis mėnesius JAV Atstovų Rūmuose trukusios aklavietės JAV prieš maždaug dvi savaites atblokavo beveik 61 mlrd. dolerių vertės karinės pagalbos paketą Ukrainai. Baltųjų rūmų ir Pentagono duomenimis, ginklų pristatymas turėtų prasidėti po kelių dienų.

07:42 | Suomijos premjeras: Rusija visais įmanomais būdais stengiasi pakenkti Europai

Suomijos ministras pirmininkas Petteris Orpo ir Danijos premjerė Mette Frederiksen per susitikimą Kopenhagoje išreiškė bendrą susirūpinimą dėl Rusijos veiksmų.

Tai pranešė „Ukrinform“, remdamasi portalu „Yle“.

Per bendrą spaudos konferenciją politikai teigiamai įvertino dviejų šalių santykius. Pasak M. Frederiksen, Suomijos narystė NATO atveria naujas bendradarbiavimo galimybes.

Kartu premjerai pažymėjo, kad jiems ypač didelį nerimą kelia Rusijos pareiškimai dėl galimų atakų Europos šalių teritorijoje.

M. Frederiksen pabrėžė, kad tokie grasinimai neturės jokios įtakos Ukrainos rėmimui, tačiau Europa turėtų juos gerai suvokti.

„Rusija visais įmanomais būdais stengiasi pakenkti Europos šalims“, – pažymėjo P. Orpo.

07:00 | Rusijoje dėl kaltinimų „nusikalstamu elgesiu“ sulaikytas JAV karys

Praėjusią savaitę Rusijoje dėl kaltinimų „nusikalstamu elgesiu“ buvo sulaikytas amerikiečių karys, pirmadienį pranešė JAV kariuomenė.

Dėl to padaugėjo Rusijoje sulaikytų amerikiečių, esančių šioje šalyje tuo metu, kai tarp Maskvos ir Vašingtono tvyro didelė įtampa dėl Rusijos invazijos į Ukrainą.

Sulaikyto kariškio vardas ir pavardė nebuvo atskleisti.

„2024 m. gegužės 2 d. Rusijos pareigūnai Vladivostoke, Rusijoje, dėl kaltinimų nusikalstamu elgesiu sulaikė amerikiečių karį“, – sakė JAV kariuomenės atstovė Cynthia Smith.

Ji pažymėjo, kad Rusija informavo JAV valstybės departamentą, kuris „kariškiui teikia reikiamą konsulinę paramą“, o kariuomenė savo ruožtu infomavo jo šeimą.

„Atsižvelgdami į šio klausimo jautrumą, šiuo metu negalime pateikti papildomų detalių“, – pridūrė atstovė.