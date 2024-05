Macronas patikino: Prancūzija nesiekia pakeisti Rusijos režimo

„Mes nekariaujame su Rusija ar Rusijos žmonėmis ir neturime jokio noro pakeisti režimą Maskvoje“, – pabrėžė E. Macronas.

Nepaisant to, Prancūzijos lyderis patikslino, kad būtina užtikrinti saugumą Ukrainoje. Anot jo, be to negali būti Europos saugumo. Rusijos koviniai veiksmai turi įtakos ryžtui remti Ukrainą.

„Be saugumo Ukrainai negali būti saugumo Europai. Tačiau mes nesame vienoje valtyje su Ukraina“, – pridūrė E. Macronas.

Prancūzijos vadovas pabrėžė, kad Europos ateitis taip pat labai aiškiai priklausys nuo gebėjimo toliau subalansuotai plėtoti santykius su Kinija.

(114 nuotr.) FOTOGALERIJA. Į Lietuvą atvyko Prancūzijos prezidentas Macronas

Paryžius paneigė pranešimus apie Ukrainoje dislokuotus prancūzų karius

Prancūzijos užsienio reikalų ministerija socialiniame tinkle „X“ pasmerkė naujausią dezinformacijos kampaniją, kurios metu skleidžiama informacija, neva Ukrainoje jau yra dislokuota karių iš Užsienio legiono pėstininkų pulko.

„Dezinformacijos apie Prancūzijos pagalbą Ukrainai kampanijos vykdomos kaip visada aktyviai. /.../ Prancūzija jokių karių į Ukrainą nesiuntė“, – pareiškė Prancūzijos diplomatija.

Įraše taip pat patalpinta ekrano vaizdų, kuriuose matyti teiginiai, kad į Ukrainą kautis buvo nusiųstas prancūzų vadovaujamas Užsienio legiono karių dalinys.

Gegužės 4 d. tinklalapyje „Asia Times“ pasirodė informacija, kad Paryžius į pagalbą 54 atskirajai mechanizuotai brigadai Slovianske išsiuntė karių iš Užsienio legiono „trečiojo pėstininkų pulko“.

Portale nurodyta, kad jau dislokuota šimtas kariškių, tarp jų – artileristų ir žvalgybos specialistų, o iš viso planuojama nusiųsti 1 500 karių. Straipsniu, kuriame išdėstyti teiginiai jokių šaltinių informacija negrindžiami, buvo daugybę kartų ir įvairiomis kalbomis, be kita ko, angliškai ir prancūziškai pasidalinta skirtinguose socialiniuose tinkluose.