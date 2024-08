Svarbiausi įvykiai:

16:16 | Baltarusija siunčia karius į pasienį su Ukraina

Apie tai pranešė „Laisvosios Europos radijas“.

Pasak ministro, karių grupės bus sustiprintos, „kad būtų galima reaguoti į galimas provokacijas“.

„Specialiųjų operacijų pajėgų, sausumos pajėgų, raketinių pajėgų, įskaitant turinčias reaktyvines artilerijos sistemas „Polonez“ ir sistemas „Iskander“, kariniams daliniams buvo pavesta dislokuotis nustatytose teritorijose. Taip pat padidinome priešlėktuvinių raketų, elektroninės karybos ir aviacijos pajėgumus“, – teigė V. Chreninas.

Pasak jo, sprendimas buvo priimtas po įtariamo Baltarusijos oro erdvės pažeidimo – esą tai buvo dronai, paleisti iš Ukrainos teritorijos. Pranešama, kad pirmasis apie pažeidimą informavo Aleksandras Lukašenka.

REKLAMA

REKLAMA

Pareigūno teigimu, rugpjūčio 9 d. budėjusios oro pajėgos aptiko „neatpažintus objektus, skrendančius iš Ukrainos teritorijos“. Pajėgos nustatė, kad tai bepiločiai orlaiviai, kai šie kirto sieną su Baltarusija. Dalis jų buvo perimti.

REKLAMA

„Padėtį atidžiai stebime ir esame pasirengę reaguoti į bet kokius pokyčius“, – tvirtino Baltarusijos gynybos ministras.

Anksčiau A. Lukašenka teigė, kad penktadienio vakarą Baltarusijos karinėse oro pajėgose ir priešlėktuvinės gynybos daliniuose buvo įvesta aukšta parengtis dėl oro erdvės pažeidimo Kasciukovičų rajone. Pasak A. Lukašenkos, 19.04 val. vietos laiku priešlėktuvinės gynybos pajėgos esą sunaikino kelis taikinius virš Baltarusijos teritorijos, o likusius eliminavo Rusijos pajėgos netoli Jaroslavlio.

REKLAMA

REKLAMA

„Sunaikintų (objektų) paieškos tęsėsi visą naktį ir šį rytą. Įtariame, kad tai buvo koviniai dronai“, – sakė A. Lukašenka.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, liepos mėnesį Baltarusijos oro erdvę pažeidė mažiausiai devyni dronai kamikadzės „Shahed“, kuriuos Rusija reguliariai paleidžia į Ukrainą.

13:33 | Rusija: penktą dieną kovojama su Ukrainos kariais

Rusijos kariuomenė šeštadienį patvirtino, kad vis dar kovoja su Ukrainos kariais vakarinėje Kursko srityje. Į Rusijos pasienio sritį Kyjivo pajėgos pradėjo veržtis prieš penkias dienas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Ginkluotosios pajėgos toliau atremia Ukrainos ginkluotųjų pajėgų bandymą įsiveržti“, – pareiškė Rusijos gynybos ministerija.

Institucija taip pat nurodė, kad prieš Ukrainos karius ir jų karinę techniką Rusijos teritorijoje buvo panaudota aviacija ir artilerija.

12:55 | TATENA ragina apsaugoti Kursko atominę elektrinę

Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) pareiškė stebinti įvykių eigą netoli Kursko atominės elektrinės (AE), esančios Rusijos Kurčiatovo mieste, ir ragina visas puses išlaikyti AE „fizinį vientisumą“.

REKLAMA

TATENA interneto svetainėje išplatintame pareiškime organizacijos vadovas Rafaelis Grossis kariaujančioms šalims priminė „septynis būtinus ramsčius“, kuriais ginkluoto konflikto metu užtikrinama branduolinė sauga ir saugumas, ir penkis principus, nustatytus atsižvelgiant į padėtį aplink Zaporižios AE Ukrainoje.

„Šiuo metu norėčiau paraginti visas šalis elgtis kuo santūriau, kad būtų išvengta incidentų, galinčių turėti rimtų radiologinių pasekmių. Asmeniškai palaikau ryšius su atitinkamomis abiejų šalių valdžios institucijomis ir toliau domėsiuosi šiuo klausimu“, – pareiškime cituojamas R. Grossis.

REKLAMA

TATENA priminė, kad Kursko AE turi šešis dviejų skirtingų tipų reaktorių blokus: RBMK-1000 ir VVER-510. Du RBMK-1000 blokai yra sustabdyti, o du veikia visu pajėgumu. Kiti du VVER-510 blokai šiuo metu yra statomi.

Kurčiatovo miestas, kuriame įsikūrusi Kursko AE, yra už 100 kilometrų nuo sienos su Ukraina ir už 40 kilometrų nuo Kursko.

TATENA vadovo komentaras pasirodė po Rusijos ambasados Vienoje pareiškimo, kad rugpjūčio 8 d. elektrinės teritorijoje, netoli radioaktyviųjų atliekų perdirbimo komplekso, esą buvo aptikta numuštų raketų nuolaužų ir jų fragmentų. Kiti šaltiniai šio pranešimo nepatvirtino.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rugpjūčio 10 d. naktį vietos valdžios institucijos paskelbė raketų pavojų Kursko srityje, o rugpjūčio 9 d. Rusijos Federacijos Belgorodo, Briansko ir Kursko srityse buvo įvestas antiteroristinės operacijos režimas.

Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, naktį į rugpjūčio 10 d. kilus gaisrui Kursko srities elektros pastotėje keliose vietovėse, įskaitant Kurčiatovo miestą, dingo elektra.

Institucijos pranešė, kad elektros energijos tiekimas jau atnaujintas.

11:37 | Rusijai pradėjus „antiteroristines operacijas“, gali konfiskuoti automobilius, įrengti patikros punktus

Maskva penktadienį pranešė pradėjusi „antiteroristines operacijas“ trijuose su Ukraina besiribojančiuose pasienio regionuose.

REKLAMA

Apie tai pranešta Kyjivo kariams vykdant netikėtą puolimą Rusijos vakarinėje Kursko srityje, kol kas rimčiausiame įsiveržime į Rusijos teritoriją per pustrečių metų trunkantį karą.

Pasak nepriklausomų analitikų, antradienio rytą per sieną į Kursko sritį įsiveržę ukrainiečių daliniai pasistūmėjo kelis kilometrus į priekį.

Rusija dislokavo papildomų karių ir įrangos, įskaitant tankus, raketų paleidimo įrenginius ir aviacijos dalinius, kad sustabdytų besiveržiančius karius.

REKLAMA

Rusijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas vėlai penktadienį pranešė, kad pradeda „antiteroristines operacijas Belgorodo, Briansko ir Kursko srityse [...] siekiant užtikrinti piliečių saugumą ir nuslopinti priešo diversinių grupių vykdomų teroro aktų grėsmę“.

Pagal Rusijos įstatymus saugumo pajėgoms ir kariuomenei suteikiamos plačios galios vykdant kovos su terorizmu operacijas.

Ribojamas judėjimas, gali būti konfiskuojamos transporto priemonės, klausomasi telefoninių pokalbių, teritorijos paskelbiamos uždraustomis zonomis, įrengiami patikros punktai, sustiprinamas pagrindinių infrastruktūros objektų saugumas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Rusijos kovos su terorizmu komitetas pareiškė, kad Ukraina surengė „precedento neturintį bandymą destabilizuoti padėtį keliuose mūsų šalies regionuose“.

Jis pavadino ukrainiečių įsiveržimą teroristiniu išpuoliu ir teigė, kad Kyjivo kariai sužeidė civilius gyventojus ir sugriovė gyvenamuosius pastatus.

10:33 | Rusija per pastarąją parą Ukrainoje prarado dar 1 660 karių

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2024 m. rugpjūčio 10 d. Ukrainoje sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės iš viso 589 700 rusų okupantų, iš jų 1 660 – vien per pastarąją parą.

REKLAMA

Naujausius duomenis „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 441 priešų tanką (+7 per pastarąją parą), 16 350 šarvuotųjų kovos mašinų (+9), 16 605 artilerijos sistemas (+69), 1 143 raketų paleidimo sistemas (+1), 918 oro gynybos sistemų (+2), 366 karo lėktuvus, 327 sraigtasparnius, 13 372 nepilotuojamus orlaivius (+47), 2 425 sparnuotąsias raketas (+1), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 22 453 transporto priemones (+82), 2 789 specialiosios įrangos vienetus (+20).

REKLAMA

Pranešama, kad Ukrainos žvalgai Zaporižios sektoriuje sunaikino tris priešų sunkvežimius, automobilį „UAZ“ ir keturratį.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad šeštadienio rytą Juodojoje jūroje buvo pastebėtas vienas Rusijos sparnuotųjų raketų nešėjas „Kalibr“, kuris, Ukrainos karinio jūrų laivyno duomenimis, vykdė kovinę užduotį.

10:26 | Žiniasklaida: tam, kad rusai atsikovotų prarastas Kursko srities teritorijas, gali prireikti bent metų

Sėkminga Ukrainos pajėgų karinė operacija Rusijos teritorijoje Kyjivui turi teigiamą psichologinę reikšmę tiek civiliams, tiek kariams. Tuo metu Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pasirodė silpnas, įskaitant ir jo kariuomenę, rašo UNIAN, remdamasi leidiniu „The Washington Post“.

REKLAMA

REKLAMA

Teigiama, kad efektingas ukrainiečių puolimas Rusijos teritorijoje yra vienas didžiausių išbandymų V. Putinui nuo „Wagner“ karinės bendrovės smogikų maišto šalyje.

Be to, užsimenama, kad jei Rusijos kariai vykdys puolimo operacijas tokiu pat tempu, koks yra dabar, tam, kad atsiimtų užimtas Kursko srities gyvenvietes, prireiks bent metų.

Pasak leidinio, Ukrainos ginkluotosios pajėgos jau užėmė daugiau kaip 20 Rusijos pasienio kaimų ir bent vieno miesto dalį, o dabar artėja prie Kursko atominės elektrinės.

10:09 | Rusija teigia pradedanti operacijas pasienio regionuose

Apie tai pranešta tuo metu, kai Kyjivo kariai vykdo netikėtą puolimą Kursko srityje, kol kas rimčiausiame įsiveržime į Rusijos teritoriją per pustrečių metų trunkantį karą.

Rusijos nacionalinis kovos su terorizmu komitetas vėlai penktadienį pranešė, kad pradeda „antiteroristines operacijas Belgorodo, Briansko ir Kursko srityse [...] siekiant užtikrinti piliečių saugumą ir nuslopinti priešo diversinių grupių vykdomų teroro aktų grėsmę“.

09:50 | JAV paskelbė apie 125 mln. dolerių naują karinę pagalbą Ukrainai

Jungtinės Valstijos penktadienį paskelbė apie 125 mln. dolerių (114,4 mln. eurų) naują karinę pagalbą Kyjivui, Ukrainos pajėgoms tęsiant netikėtą puolimą Rusijos teritorijoje.

REKLAMA

Nacionalinės saugumo tarybos atstovas spaudai Johnas Kirby (Džonas Kerbis) žurnalistams teigė, kad šis pagalbos paketas pabrėžia „mūsų tvirtą įsipareigojimą (Ukrainai), jai toliau kovojant su Rusijos agresija“.

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas nurodė, kad pagalba bus teikiama iš Amerikos atsargų ir „apima oro gynybos perėmėjus, šaudmenis raketų sistemoms ir artilerijai, daugiafunkcinius radarus ir prieštankinius ginklus“.

Ši įranga „padės Ukrainai apsaugoti savo karius, žmones ir miestus nuo Rusijos atakų ir sustiprins jos pajėgumus fronto linijose“, sakoma jo pareiškime.

Nuo 2022 metų vasario, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, Jungtinės Valstijos yra viena pagrindinių Ukrainos karinių rėmėjų, skyrusi daugiau kaip 55 mlrd. dolerių (50,35 mlrd. eurų) ginklams, šaudmenims ir kitai saugumo pagalbai.

Naujausias pranešimas apie pagalbą paskelbtas Kyjivo kariams pradėjus netikėtą puolimą Rusijos vakarinėje Kursko srityje.

J. Kirby teigė, kad Jungtinės Valstijos „palaiko ryšius su savo kolegomis iš Ukrainos, ir mes stengiamės geriau suprasti, ką jie daro, kokie jų tikslai ir strategija“.