Naujausius duomenis „Facebook“ pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, Ukrainos gynėjai sunaikino 8 441 priešų tanką (+7 per pastarąją parą), 16 350 šarvuotųjų kovos mašinų (+9), 16 605 artilerijos sistemas (+69), 1 143 raketų paleidimo sistemas (+1), 918 oro gynybos sistemų (+2), 366 karo lėktuvus, 327 sraigtasparnius, 13 372 nepilotuojamus orlaivius (+47), 2 425 sparnuotąsias raketas (+1), 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 22 453 transporto priemones (+82), 2 789 specialiosios įrangos vienetus (+20).

Pranešama, kad Ukrainos žvalgai Zaporižios sektoriuje sunaikino tris priešų sunkvežimius, automobilį „UAZ“ ir keturratį.

Anksčiau „Ukrinform“ pranešė, kad šeštadienio rytą Juodojoje jūroje buvo pastebėtas vienas Rusijos sparnuotųjų raketų nešėjas „Kalibr“, kuris, Ukrainos karinio jūrų laivyno duomenimis, vykdė kovinę užduotį.