Svarbiausios dienos naujienos:

(11 nuotr.) FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje

9:44 | Ukrainiečiai numušė 25 rusų savižudžius dronus, vieną raketą „Ch-59/69“

Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Ukrainos gynybos pajėgos likvidavo vieną valdomąją rusų raketą „Ch-59/69“ ir 25 savižudžius nepilotuojamuosius orlaivius.

Apie tai pranešė Ukrainos karinės oro pajėgos.

Ketvirtadienį vakare rusai į Odesos regioną iš Juodosios jūros paleido dvi valdomąsias raketas „Ch-59/69“, taip pat puolė Ukrainą 29 „Šahed“ tipo koviniais bepiločiais orlaiviais, kurie skriejo iš Primorsko-Achtarsko regiono.

Penktadienio ryto duomenimis, buvo likviduota viena raketa „Ch-59/69“ ir 25 bepiločiai. Didžioji dalis taikinių buvo numušti virš Odesos regiono.

REKLAMA

REKLAMA

Oro gynybos sistemos taip pat veikė Mykolajivo, Kirovohrado ir Ternopilio regionuose.

Per priešų ataką Odesoje nukentėjo gyvenamieji namai, automobiliai ir kitoks turtas.

Pranešama, kad per rusų raketų ir dronų antpuolį Odesos centre vienas žmogus žuvo ir dar mažiausiai 10 buvo sužeisti, vienas iš sužeistųjų – vaikas.

REKLAMA

9:15 | Aliarmas Rusijoje: į karinį aerodromą paleisti dronai

Rusijos Krasnadoro kraštas penktadienį atakuotas dronais, rašo UNIAN. Dronai atakavo Krymsko karinį aerodromą.

Informaciją apie tai patvirtino Ukrainos Nacionalinės saugumo ir gynybos tarybos vadovas Oleksandras Kovalenka. Rusijos Krasnodaro krašto gubernatorius Veniaminas Kondratjevas patvirtino, kad buvo įvykdyta dronų ataka.

„Šią naktį dvi regiono savivaldybės patyrė masinę dronų ataką. Mūsų priešlėktuvinės gynybos priemonės perėmė kelias dešimtis nepilotuojamų orlaivių Krymsko ir Krasnoarmejsko rajonuose“, – cituojamas jis.

REKLAMA

REKLAMA

Anot jo, Krymske dronų nuolaužos nukrito į gyvenamųjų namų teritoriją.

9:00 | Rusija per pastarąją parą Ukrainoje neteko 1 520 karių

Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2024 metų lapkričio 15 dienos Rusijos pajėgos Ukrainoje neteko maždaug 717 590 karių, o vien per pastarąją parą pranešta apie 1 520 žuvusių ar sužeistų karių.

Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas šia atnaujinta informacija pasidalijo feisbuko įraše.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos sunaikino 9 330 (+11 per pastarąją parą) Rusijos tankų, 18 968 (+21) šarvuotas kovos mašinas, 20 492 (+20) artilerijos sistemas, 1 252 daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 999 (+2) priešlėktuvinės kovos sistemas ir 2 641 (+1) kruizinę raketą. Be to, Rusijos pajėgos neteko 369 karo lėktuvų, 329 sraigtasparnių, 18 886 (+34) taktinių bepiločių orlaivių, 28 karo laivų / katerių, 1 povandeninio laivo, 29 167 (+77) transporto priemonių ir degalų sunkvežimių ir 3 645 (+16) specializuotos įrangos vienetų.

REKLAMA

Duomenys apie Rusijos nuostolius reguliariai atnaujinami.

8:44 | Per galingą rusų dronų ataką Odesoje žuvo žmogus, nukentėjo šiluminė elektrinė

Rusijai ketvirtadienį vakare įvykdžius masinę dronų ataką prieš Ukrainos Odesos uostamiestį žuvo moteris, dar mažiausiai du žmonės buvo sužeisti, pranešė miesto karinis gubernatorius.

„Buvo apgadinti gyvenamieji namai, bažnyčia, automobiliai“, – platformoje „Telegram“ rašė Olehas Kiperis.

REKLAMA

Smūgiai sukėlė keletą gaisrų, buvo pataikyta į rajono šilumos tiekimo vamzdžius, nurodė jis. Buvo apgadintas pagrindinis šilumos tiekimo vamzdynas, viena šiluminė elektrinė turėjo sustabdyti darbą.

Rusija sistemingai puola Ukrainos civilinę infrastruktūrą nepilotuojamaisiais orlaiviais ir raketomis ir, artinantis žiemai, jau sunaikino maždaug 50 proc. Ukrainos elektros tiekimo pajėgumų.

8:24 | Buvęs Kursko gubernatorius pripažino, kad rusų kariai plėšikavo pasienio regione

Buvęs Rusijos pasienyje esančio Kursko regiono gubernatorius ketvirtadienį pripažino, kad Maskvos šį regioną ginti pasiųsti kariai plėšė namus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

„Yra įrodymų, kad plėšikavo tiek civiliai, tiek kariškiai“, – susitikęs su netoli sienos su Ukraina esančio Gluškovo rajono gyventojais sakė buvęs Kursko gubernatorius ir dabartinis Rusijos susisiekimo ministras Romanas Starovojtas.

Vietos naujienų portalo platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo įraše matyti, kad susirinkusieji tokį prisipažinimą – retą tarp Maskvos valdžios atstovų – sutiko plojimais. Regiono gyventojai nuolat skundžiasi, kad į jų paliktus namus buvo įsilaužta.

REKLAMA

Per netikėtą šią vasarą pradėtą kontrpuolimą Ukrainos kariai užėmė dalį Kursko regiono. Rusijos armija šiuo metu stengiasi išstumti Ukrainos kariuomenę iš šalies.

Rusijos valstybinė naujienų agentūra „TASS“ apkaltino Ukrainos karius plėšikavimu užimtose gyvenvietėse, kaip pavyzdį minėdama Gluškovo kaimą. Tačiau ukrainiečiai šio kaimo niekada nekontroliavo.

REKLAMA

8:00 | Donaldas Trumpas: karas Ukrainoje turi liautis

Ketvirtadienį kreipdamasis į savo šalininkus Floridoje išrinktasis JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos ir Ukrainos karas turi baigtis, rašo BBC.

Jis teigė, kad karas „turi liautis“ ir kad tai bus prioritetas, kai jis sausį perims valdžią.

Išrinktasis prezidentas ne kartą yra sakęs, kad pradėjęs eiti pareigas tuoj pat užbaigs karą, tačiau nedetalizavo savo plano, kaip tai padaryti.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Savo šalininkams jis sakė, kad kiti jo prioritetai yra Artimieji Rytai, „korumpuotų, neveikiančių, žlungančių biurokratijų išvalymas“ ir „vaikų seksualinio žalojimo“ nutraukimas.

D. Trumpas išsamiau šių planų neaptarė ir po palyginti trumpos kalbos paliko sceną.

7:31 | ISW : Rusijos jau netrukus laukia rimtos problemos

Artimiausiu metu Rusijos laukia rimtos problemos, sako JAV karo studijų institutas (ISW), rašo UNIAN. Anot analitikų, agresorės ekonomika pasirodė esanti ne tokia atspari, kaip norėtų Kremlius.

REKLAMA

Anot ISW, tai patvirtina pastarojo meto Maskvos ekonominė politika. Kaip teigiama analizėje, 2025 m. Rusijos ekonomika susidurs su didelėmis problemomis. Rusijos valdovas Vladimiras Putinas yra susirūpinęs dėl savo šalies ilgalaikio ekonominio stabilumo.

Neseniai Rusijos valdžia priėmė keletą sprendimų, kuriais siekiama sumažinti valstybės išlaidas sužeistiems kariams, kovoti su infliacija ir spręsti ilgalaikes demografines problemas, tokias kaip mažas gimstamumas ir darbo jėgos trūkumas.

REKLAMA

Ši politika rodo, kad Rusijos ekonomika nėra tokia atspari Vakarų sankcijoms, piniginiams apribojimams ir karo išlaidoms, kaip teigia ir tvirtina valdžia. Be to, tai taip pat rodo, kad Rusija nepajėgi palaikyti užsitęsusių karinių operacijų metų metus ir dešimtmečius ir kartu apsaugoti savo visuomenę nuo ekonominių problemų.

Pasak analitikų, nuosekli Vakarų ir tarptautinė parama Ukrainos pasipriešinimui mūšio lauke dar labiau pagilins rusų ekonomines problemas.