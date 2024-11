Svarbiausios dienos naujienos:

Kadenciją baigiančio JAV prezidento Joe Bideno administracija ketina panaudoti visas anksčiau Ukrainai skirtas lėšas, kol Donaldas Trumpas pradės eiti pareigas.

Pasak „Ukrinform“, tai pareiškė JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas

„Prezidentas J. Bidenas yra pasiryžęs iki sausio 20 d. išleisti visus turimus dolerius“, – sakė A. Blinkenas, paklaustas apie Baltųjų rūmų jau turimų lėšų Ukrainai padėti panaudojimą.

Antony Blinkenas (nuotr. SCANPIX)

Jis pridūrė, kad NATO valstybės dėmesį privalo skirti tam, kad „Ukraina turėtų pinigų, ginklų ir mobilizuotų pajėgas, kurios leistų veiksmingai kovoti 2025 m. arba galėtų derėtis dėl taikos iš jėgos pozicijų“.

Pasak jo, Jungtinės Valstijos „pritaikys ir pritaikys“ savo būsimą karinę pagalbą Ukrainai. Tuo pat metu J. Blinkenas nepateikė jokios detalesnės informacijos apie kitus gynybos pagalbos paketus Ukrainai.

Okupantai rusai smogė oro smūgį aukštosios įtampos linijai Charkivo srityje. Dėl to devynios regiono gyvenvietės liko be elektros.

Tai pranešė portalas „rbc.ua“, remdamasis Derhačių miesto karinės administracijos vadovu Viačeslavu Zadorenka.

Pareigūnas pažymėjo, jog energetikai deda visas pastangas, kad pašalintų atakos padarinius.

„Preliminariais duomenimis, elektros tiekimas bus atnaujintas sekmadienį, lapkričio 17-ąją, jei bus palankios saugumo sąlygos“, – pabrėžė V. Zadorenka.

Portalas primena, kad okupantai rusai nuolat atakuoja Ukrainos energetikos infrastruktūros objektus.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kritiškai vertina Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo skambutį Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.

Ukrainos valstybės vadovas tai pareiškė vakariniame vaizdo kreipimesi, praneša portalas „eurointegration“.

Prezidentas patvirtino, kad Scholzas įspėjo jį apie ketinimus kalbėtis su Putinu.

„Olafo skambutis, mano nuomone, – tai Pandoros skrynia. Dabar gali būti kiti pokalbiai, kiti skambučiai. Tiesiog daug žodžių. Būtent to Putinas seniai nori: jam nepaprastai svarbu susilpninti savo izoliaciją, Rusijos izoliaciją ir vesti įprastas derybas, kurios niekuo nesibaigs“, – aiškino V. Zelenskis.

Jo nuomone, tokiais savo veiksmais Kremliaus šeimininkas įgydavo galimybę „nieko nekeisti savo politikoje“, o tai tapo dabar vykstančio plataus masto karo priežastimi.

„Mes dabar suprantame visus šiuos iššūkius. Mes žinome, kaip veikti. Ir norime perspėti: „Minsko-3“ nebus – mums reikia tikros taikos“, – pabrėžė Ukrainos prezidentas.

Anksčiau penktadienį buvo pranešta, kad O. Scholzas pirmą kartą per beveik dvejus metus telefonu kalbėjosi su V. Putinu.

Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas penktadienį pareiškė esąs patenkintas, kad Vokietijos kancleris Olafas Scholzas pasakė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, jog negalima priimti jokių sprendimų dėl Ukrainos nedalyvaujant Kyjivui.

„O. Scholzas (...) papasakojo man apie savo pokalbį su V. Putinu“, – tinkle „X“ parašė D. Tuskas, omenyje turėdamas anksčiau penktadienį įvykusį V. Putino ir O. Scholzo pokalbį telefonu.

„Buvau patenkintas išgirdęs, kad jis ne tik pasmerkė Rusijos agresiją, bet ir pakartojo Lenkijos poziciją: nieko apie Ukrainą be Ukrainos“, – pridūrė jis.

Donecko srities Pokrovsko mieste okupantų dronas atakavo šeimos automobilį, žuvo sūnus. Rusai medžioja žmones, taikius gyventojus.

Tai penktadienį feisbuke pranešė Pokrovsko miesto karinės administracijos vadovas Serhijus Dobriakas, rašo „Ukrinform“.

Pasak S. Dobriako, saugumo situacija mieste kasdien blogėja, dabar priešas medžioja taikius gyventojus.

„Šiomis dienomis dronas atakavo šeimą. Sūnus žuvo. Žmonės buvo savo automobilyje, kuriam smogė dronas. Vyksta žmonių medžioklė, todėl pasilikti bendruomenėje labai pavojinga“, – pažymėjo pareigūnas.

Jis padėkojo visiems gyventojams, kurie evakavosi ir išsivežė vaikus.

Anksčiau buvo pranešta, kad, lapkričio 15 d. duomenimis, Pokrovske dar yra 11,5 tūkst. gyventojų ir 49 nepilnamečiai. Evakuacijos sparta sulėtėjo, nors mieste nutrūko centralizuotas vandens tiekimas, o dujos ir elektra tiekiamos su pertrūkiais.

Su išrinktojo JAV prezidento Donaldo Trumpo administracija karas Ukrainoje baigsis greičiau, teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.

„Be abejo, vykdant šios komandos, kuri dabar vadovaus Baltiesiems rūmams, politiką, karas baigsis greičiau. Toks yra jų požiūris, jų pažadas visuomenei, ir tai jiems taip pat labai svarbu“, – komentare „Suspilne“ sakė jis.

Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad tarp jo ir D. Trumpo užsimezgė konstruktyvus bendravimas, o Ukrainos pusė turėjo galimybę pristatyti savo poziciją dėl taikos ateities.

„Jis (D. Trumpas – past.) išgirdo pagrindą, kuriuo remiamės. Negirdėjau nieko, kas prieštarautų mūsų pozicijai“, – pabrėžė prezidentas.

V. Zelenskis taip pat pažymėjo, kad „karas baigsis, bet tikslios datos nėra“.

Jis pabrėžė, kad Ukrainai svarbu teisinga taika: „Kad nebūtų jausmo, jog dėl primestos neteisybės praradome tai, kas geriausia“.

Paklaustas, ar D. Trumpas reikalavo, kad Ukraina dalyvautų derybose su Rusija, V. Zelenskis atsakė, kad tiek ukrainiečiai, tiek jis asmeniškai derybose su JAV, D. Trumpu, J. Bidenu ir Europos lyderiais įrodė, kad „retorika „atsisėskite ir klausykitės“ neveikia“.

Penktadienį Vokietijos kancleris Olafas Scholzas per pokalbį telefonu su Kremliaus vadovu Vladimiru Putinu, kaip skelbiama, „pasmerkė Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą“ ir paragino „jį nutraukti ir išvesti kariuomenę“. Tuo metu, pasak šaltinio Volodymyro Zelenskio biure, jis buvo iš anksto informuotas apie O. Scholzo planą, tačiau šis buvo sukritikuotas.

Kaip praneša „SkyNews“, V. Zelenskis Vokietijos lyderiui pasakė, kad šis skambutis tik „padės Rusijos prezidentui sumažinti jo izoliaciją ir galiausiai padės tęsti karą Ukrainoje“.

Tuo metu V. Scholzas paskelbė nuotrauką internete, kurioje jis matomas, kaip spėjama, per skambutį.

I spoke to President Putin on the phone and called on him to end the Russian war of aggression against Ukraine and to withdraw his troops. Russia must show willingness to negotiate with Ukraine - with the aim of achieving a just and lasting peace. pic.twitter.com/zsfdgfeOfN