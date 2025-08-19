Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda susitiks su Šadžiumi: kalbėsis ir apie kitų metų biudžetą

2025-08-19 06:10 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-19 06:10

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį susitiks su laikinai premjero pareigas einančiu finansų ministru Rimantu Šadžiumi.

Rimantas Šadžius BNS Foto

Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį susitiks su laikinai premjero pareigas einančiu finansų ministru Rimantu Šadžiumi.

0

„(Prezidentas ir ministras – BNS) aptars einamuosius laikinosios Vyriausybės darbus bei 2026 metų biudžeto formavimą“, – BNS sakė šalies vadovo patarėjas Frederikas Jansonas.

Vyriausybė Seimui kitų metų biudžeto projektą turi pateikti ne vėliau kaip iki spalio 17 dienos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

R. Šadžius laikinai Vyriausybei vadovauja nuo rugpjūčio pradžios, kai atsistatydino socialdemokrato Gintauto Palucko Ministrų kabinetas.

Artimiausiu metu bus formuojama nauja Vyriausybė

Kaip rašė BNS, G. Paluckas iš posto pasitraukė teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities ryšių ir veiklos.

Atsistatydinus premjerui ir visam Ministrų kabinetui, artimiausiu metu taip pat turės būti formuojama nauja Vyriausybė.

Socialdemokratai nusprendė keisti ir iki šiol veikusią „Nemuno aušros“ ir Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ koaliciją, pastarąją keičiant Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS).

Į premjeres socdemai teikia socialinės apsaugos ir darbo ministrę Ingą Ruginienę.

