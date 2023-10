Svarbiausi įvykiai:

21:15 | Kataras: tarpininkaujant, „Hamas“ įkaitai netrukus bus paleisti

Kataras – viena pagrindinių valstybių, siekiančių „Hamas“ Izraelyje pagrobtų įkaitų išlaisvinimo, – tiki, kad dėl vykstančių diskusijų jie gali netrukus būti paleisti, vokiečių laikraščiui „Welt am Sonntag“ šeštadienį pareiškė Kataro užsienio reikalų ministerijos atstovas.

Dohos tarpininkavimas atliko svarbų vaidmenį penktadienio vakarą paleidžiant dvi įkaites amerikietes, kurios nelaisvėje buvo laikomos nuo palestiniečių kovotojų grupuotės spalio 7-osios išpuolio prieš Izraelį.

Persijos įlankos valstybė pridūrė, kad ji derasi ir su Izraeliu, ir su „Hamas“.

„Negaliu pažadėti, kad tai įvyks šiandien, rytoj ar poryt. Tačiau mes einame keliu, kuris netrukus nuves prie įkaitų, ypač civilių, išlaisvinimo“, – sakė Majedas Al-Ansari.

„Šiuo metu rengiame susitarimą, pagal kurį iš pradžių bus paleisti visi civiliai įkaitai“, – pridūrė jis.

20:30 | Kairo susitikime arabų šalių vadovai išreiškė vis didėjantį pyktį dėl karo Gazos Ruože

Egiptas ir Jordanija Kaire šeštadienį surengtame aukščiausiojo lygio susitikime griežtai sukritikavo Izraelį dėl jo veiksmų Gazos Ruože, o tai yra ženklas, kad dvi Vakarų sąjungininkės, prieš kelis dešimtmečius sudariusios taiką su Izraeliu, praranda kantrybę dėl jau dvi savaites vykstančio karo prieš „Hamas“.

Susitikimo šeimininkas Egipto prezidentas Abdel Fattahas al Sisi dar kartą atmetė bet kokias kalbas apie Gazos Ruože gyvenančių 2,3 mln. palestiniečių iškėlimą į Sinajaus pusiasalį ir perspėjo dėl „palestiniečių problemos likvidavimo“.

O Jordanijos karalius Abdullah II (Abdula II) Izraelio vykdomą Gazos Ruožo apgultį ir bombardavimą pavadino karo nusikaltimu.

Šie pareiškimai atspindėjo vis didėjantį pyktį regione, net tarp artimus ryšius su Izraeliu palaikančių ir dažnai tarpininkaujančių asmenų, nes karas, kurį sukėlė masinis „Hamas“ išpuolis, tęsiasi jau trečią savaitę, aukų daugėja, o pabaigos nematyti.

Egiptas yra ypač susirūpinęs dėl masinio palestiniečių antplūdžio į jo teritoriją ir šalis baiminasi, kad tai, be kita ko, labai pakenktų viltims sukurti Palestinos valstybę.

Kai kurių Izraelio politikų ir karinių pareigūnų neaiškios pastabos, kuriose žmonėms siūloma palikti Gazos Ruožą, sukėlė nerimą Izraelio kaimynams, kaip ir Izraelio įsakymai palestiniečių civiliams evakuotis į pietus, Egipto link.

Savo įžanginėje kalboje A. F. al Sisi sakė, kad Egiptas griežtai atmeta „priverstinį palestiniečių iškeldinimą ir jų perkėlimą į Egipto žemes Sinajaus pusiasalyje“.

„Noriu aiškiai ir nedviprasmiškai pareikšti pasauliui, kad palestiniečių problemos likvidavimas be teisingo sprendimo yra neįmanomas ir bet kuriuo atveju tai niekada neįvyks Egipto sąskaita, tikrai ne“, – pareiškė jis.

Jordanijos karalius išreiškė tokią pat mintį, pareiškęs, kad nedviprasmiškai atmeta bet kokį palestiniečių perkėlimą.

„Pagal tarptautinę teisę tai yra karo nusikaltimas ir raudona linija mums visiems“, – pažymėjo jis aukščiausiojo lygio susitikime.

18:53 | Zelenskis ir Erdoganu kalbėjosi apie padėtį Artimuosiuose Rytuose

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė, kad su Turkijos prezidentu Recepu Tayyipu Erdoganu kalbėjosi apie kelias sritis, įskaitant padėtį Artimuosiuose Rytuose.

„Telegram“ tinkle jis rašė: „Taip pat aptarėme padėtį Artimuosiuose Rytuose ir sutarėme, kad reikia užtikrinti civilių gyventojų apsaugą ir pagarbą humanitarinei teisei.“

V. Zelenskis pareiškė, akd Turkija kitą savaitę dalyvaus taikos derybose, kuriose bus svarstomi būdai, kaip užbaigti konfliktą Ukrainoje.

16:58 | Izraelis surengė reidą „Hamas“ lyderio pavaduotojo namuose Vakarų Krante

Izraelio kariai šeštadienį surengė reidą Vakarų Krante esančiuose „Hamas“ aukšto rango lyderio namuose ir sulaikė jo šeimos narius, pranešė liudininkai.

Salehas al-Aruri yra „Hamas“ lyderio Ismailo Haniyeh pavaduotojas ir vienas iš islamistų grupuotės karinio sparno įkūrėjų.

16:36 | JAV ragina išlaikyti atvirą Rafacho pasienio punktą

JAV valstybės sekretorius Antony Blinkenas paragino visas šalis išlaikyti atvirą Rafacho perėją į Gazos Ruožą, kad per ją ir toliau būtų galima gabenti pagalbą.

Jis sakė, kad šį rytą atidarytas maršrutas buvo „daug dienų trukusio JAV diplomatinio dalyvavimo regione“ rezultatas.

Jis įspėjo, kad „Hamas“ "neturi trukdyti teikti šią gyvybes gelbstinčią pagalbą“, ir pridūrė: Palestinos civiliai gyventojai nėra atsakingi už siaubingą „Hamas“ terorizmą ir jie neturėtų kentėti dėl šios organizacijos žiaurių veiksmų“.

15:12 | Per antskrydį Gazos Ruože žuvo buvusio JAV atstovo giminaičiai

Buvęs JAV atstovas Justinas Amashas sako, kad per oro antskrydį Gazos Ruože, kai buvo smogta Gazos graikų ortodoksų bažnyčiai, žuvo jo giminaičiai.

„Mūsų šeima labai kenčia“, – rašė J. Amashas socialiniame tinkle „X“.

„Tegul Dievas saugo visus Gazos krikščionis – ir visus izraeliečius bei palestiniečius, kurie kenčia, nepriklausomai nuo jų religijos ar tikėjimo“, – pridūrė jis.

Palestinos pareigūnai pranešė, kad mažiausiai 500 musulmonų ir krikščionių nuo Izraelio bombardavimų pasislėpė graikų ortodoksų Švento Porfirijaus bažnyčioje, o „Hamas“ valdomos vyriausybės Sveikatos apsaugos ministerija nurodė, kad žuvo 16 žmonių.

Izraelio kariuomenė teigė, kad dalis bažnyčios buvo apgadinta per smūgį į netoliese esantį kovotojų vadavietę ir kad ji peržiūri šį incidentą.

Jeruzalės ortodoksų patriarchatas pareiškime pasmerkė smūgį.

14:18 | Gazos Ruože žuvo 4358 žmonės, skelbia Palestinos sveikatos apsaugos ministerija

Palestinos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, nuo spalio 7 d. Gazos Ruože žuvo 4 358 žmonės.

Tarp žuvusiųjų yra 1 756 vaikai, sako ministerija.

13 561 žmogus taip pat buvo sužeistas Izraeliui tęsiant oro kampaniją prieš taikinius palestiniečių anklave, pridūrė ministerija.

13:30 | Palestinos vadovas susitikime Egipte: „Mes neišvyksime, liksime savo žemėje“

Palestinos prezidentas Mahmudas Abasas Kairo taikos aukščiausiojo lygio susitikime pareiškė: „Mes neišvyksime, liksime savo žemėje“.

Egipte šeštadienį rengiamas aukšto lygio pareigūnų susitikimas dėl Izraelio ir palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ karo Gazos Ruože.

Susitikime laukiama dešimčių regiono lyderių ir aukšto rango Vakarų pareigūnų.

Šeštadienį į rytus nuo Kairo esančioje Egipto Naujojoje administracinėje sostinėje vyksiančiame susitikime bus aptariami būdai, kaip deeskaluoti kovas ir siekti paliaubų, didėjant susirūpinimui dėl regioninio konflikto, pranešė Egipto valstybinė žiniasklaida.

13:28 | JT vadovas ragina paskelbti humanitarines paliaubas Izraelio ir „Hamas“ kare

Jungtinių Tautų vadovas Antonio Guterresas šeštadienį paragino paskelbti humanitarines paliaubas Izraelio ir „Hamas“ kare Gazos Ruože ir paragino imtis pasaulinių „veiksmų, kad būtų užbaigtas šis baisus košmaras“.

Per karą žuvo tūkstančiai žmonių ir milijonas palestiniečių buvo priversti palikti savo namus, o A. Guterresas sakė, kad jiems reikia „kur kas daugiau“ nei 20 sunkvežimių, šeštadienį įvažiavusių į apgultą teritoriją, kurioje gyvena 2,4 mln. žmonių.

Palestiniečiams reikia „nuolatinio pagalbos tiekimo į Gazą tokiu mastu, kokio reikia“, sakė jis regiono lyderiams Kairo aukščiausiojo lygio susitikime konfliktui aptarti.

Anksčiau šeštadienį pirmieji 20 sunkvežimių, gabenančių humanitarinę pagalbą, įvažiavo į karo nuniokotą ir apgultą Gazos Ruožą per Rafacho pasienio punktą iš Egipto.

11:52 | JT pareigūnas: pirmasis į apgultą Gazos Ruožą įvažiavęs konvojus neturi būti paskutinis

Į apgultą Gazos Ruožą šeštadienį įvažiavęs pirmasis humanitarinės pagalbos konvojus „neturi būti paskutinis“, sakė Jungtinių Tautų humanitarinės pagalbos vadovas, į karo nuniokotą anklavą atvykstant sunkvežimiams su atsargomis.

„Esu įsitikinęs, kad šis pristatymas bus ilgalaikių pastangų, skirtų aprūpinti Gazos gyventojus būtiniausiomis prekėmis, pradžia“, – sakė Martinas Griffithsas po to, kai iš Egipto į Gazos Ruožą įvažiavo 20 sunkvežimių.

„Šis pirmasis konvojus neturi būti paskutinis“, – perspėjo jis.

Pagalbos Izraelio apsiaustoje teritorijoje laukia daugelis Gazos Ruožo gyventojų, kuriems trūksta maisto, vaistų ir vandens.

Ligoninių darbuotojams, gydantiems daugybę per bombardavimus sužeistų žmonių, taip pat skubiai reikia medicininių reikmenų ir degalų generatoriams.

Penktadienį naujienų agentūros AP išanalizuotose palydovinėse nuotraukose buvo matyti ilga sunkvežimių su humanitarine pagalba kolona, laukianti, kol galės kirsti sieną iš Egipto į Gazos Ruožą.

Pasak pagalbos pareigūnų, prie sienos perėjos stovi daugiau kaip 200 sunkvežimių, gabenančių apie 3 tūkst. tonų pagalbos. Šiomis atsargomis siekiama šiek tiek padėti palestiniečiams Gazos Ruože, kurį Izraelis blokuoja, atsakydamas į spalio 7-ąją „Hamas“ kovotojų surengtą išpuolį prieš žydų valstybę.

Šimtai užsienio pasų turėtojų taip pat laukė, kol galės kirsti sieną iš Gazos Ruožo į Egiptą.

Penktadienį darbininkai pradėjo taisyti Izraelio bombardavimų apgadintą perėją.

11:00 | JK užsienio reikalų sekretorius: pagalba Gazoje negali būti vienkartinė

Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorius Jamesas Cleverly sakė, kad pagalbos perėjimas į Gazą „negali būti vienkartinis“, ir paragino suteikti daugiau galimybių teikti humanitarinę pagalbą.

Trucks carrying lifesaving aid are beginning to cross at Rafah into Gaza.



This aid is a lifeline for those suffering.



But it cannot be a one off.



The UK continues to push for humanitarian access to Gaza.