Paaiškėjo pirmųjų „Hamas“ paleistų įkaičių tapatybės

Jos „jau yra pakeliui į laisvę“, nurodė šaltinis.

Pranešama, kad dvi amerikietės paleistos dėl „humanitarinių priežasčių“, nes motina yra silpnos sveikatos.

Neaišku, ar jos bus paleistos iš Gazos Ruožo į Egiptą, ar į Izraelį.

Pasak 17-metės Natalie tetos, mergina ką tik baigė vidurinę mokyklą Izraelyje. Jos mama Judith yra menininkė, kuri dirba keliose Čikagos apylinkių ligoninėse.

Jos kartu buvo atvykusios į Izraelį švęsti motinos 85-ojo gimtadienio.

„Reaguodamos į Kataro pastangas, [Ezzedine'o] al Qassamo brigados dėl humanitarinių priežasčių paleido dvi Amerikos pilietes (motiną ir jos dukrą)“, – rašoma „Hamas“ pareiškime, paskelbtame platformoje „Telegram“.

REKLAMA

REKLAMA

Islamistų grupuotė nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, kaip ir kada įkaitės buvo paleistos.

Izraelio žiniasklaida penktadienio vakarą pranešė, kad šalies pareigūnai patvirtino dviejų įkaitų paleidimą.

REKLAMA

Izraelio kariuomenė anksčiau penktadienį pranešė, kad dauguma pagrobtųjų ir išvežtųjų į Gazos Ruožą tebėra gyvi.

„Dauguma šių įkaitų yra gyvi. Taip pat buvo lavonų, kurie buvo nugabenti... į Gazos Ruožą“, – sakoma kariuomenės pareiškime.

Kariuomenė nurodė, kad daugiau kaip 20 įkaitų yra nepilnamečiai, o 10–20 yra vyresni nei 60 metų.

Be to, po „Hamas“ išpuolių 100–200 žmonių laikomi dingusiais be žinios, pridūrė kariuomenė.

REKLAMA

REKLAMA

Palestiniečių kovotojų grupuotė spalio 7 dieną surengė mirtiną išpuolį prieš Izraelį – baisiausią per šalies 75 metų istoriją, per kurį, pasak Izraelio pareigūnų, žuvo daugiau kaip 1 400 žmonių, daugiausia civilių.

Izraelis atsakė nesiliaujančiu bombardavimu, per kurį, „Hamas“ valdomos Sveikatos apsaugos ministerijos skelbiamais duomenimis, Gazos Ruože žuvo mažiausiai 4 137 žmonės, daugiausia civiliai.