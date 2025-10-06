Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Kaja Kallas: ES nori prisidėti prie pereinamojo laikotarpio valdžios organo, siūlomo Gazos Ruožui

2025-10-06 20:09 / šaltinis: BNS
2025-10-06 20:09

Europos Sąjunga (ES) siekia vaidmens pereinamojo laikotarpio valdžios organe, kurį Gazos Ruožui siūlo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pirmadienį žurnalistams sakė Bendrijos diplomatijos vadovė  Kaja Kallas.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjunga (ES) siekia vaidmens pereinamojo laikotarpio valdžios organe, kurį Gazos Ruožui siūlo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, pirmadienį žurnalistams sakė Bendrijos diplomatijos vadovė  Kaja Kallas.

„Taip, mes manome, kad Europa atlieka svarbų vaidmenį ir mes taip pat turėtume būti įtraukti“, – sakė bloko užsienio politikos vadovė, paklausta, ar ES nori dalyvauti D. Trumpo „Taikos taryboje“.

Taip ji kalbėjo prieš netiesiogines Izraelio ir palestiniečių islamistų grupuotės „Hamas“ derybas Egipte, per kurias turi būti aptartas D. Trumpo planas dėl taikos Gazos Ruože.

Palestiniečių islamistų grupuotė „Hamas“ penktadienį pareiškė esanti pasirengusi nedelsiant pradėti derybas dėl tebelaikomų Izraelio įkaitų išlaisvinimo ir karo pabaigos Gazos Ruože, palankiai įvertinusi JAV prezidento raginimą Izraeliui nutraukti palestiniečių teritorijos bombardavimą.

D. Trumpo pasiūlyme dėl taikos, kurį jau parėmė Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu (Benjaminas Netanjahu), raginama nutraukti karo veiksmus beveik dvejus metus trunkančiame konflikte, per 72 valandas paleisti įkaitus, palaipsniui Izraeliui pasitraukti iš Gazos ir nusiginkluoti „Hamas“. Visgi pastarojo punkto islamistų grupuotė savo atsakyme nepaminėjo.

Plane taip pat tvirtinama, kad „Hamas“ ir kitos frakcijos „neturės jokio vaidmens Gazos valdyme“, teritorijos administravimą perimtų technokratinė institucija, o pokario laikinajai tarybai turėtų vadovauti pats D. Trumpas.

Karą Gazos Ruože išprovokavo 2023 metų spalio 7 dieną „Hamas“ įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.

Izraelio atsakomasis puolimas nusinešė mažiausiai 67 074 palestiniečių gyvybes, rodo Sveikatos apsaugos ministerijos duomenys „Hamas“ valdomoje teritorijoje, kuriuos Jungtinės Tautos (JT) laiko patikimais.

