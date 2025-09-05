Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES vyriausioji diplomatė derybose su Iranu aptarė branduolinį klausimą

2025-09-05 10:28 / šaltinis: BNS
2025-09-05 10:28

Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos vadovė Kaja Kallas ketvirtadienį Dohoje susitiko su vyriausiuoju Irano diplomatu, kad būtų išvengta sankcijų atnaujinimo ir derybų keliu rastas sprendimas dėl Irano branduolinės programos, pranešė ES.

Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)

0
Susitikimas įvyko po to, kai Europos galios praėjusią savaitę nustatė galutinį terminą, po kurio Iranui vėl turi įsigalioti sankcijos už tai, kad jis nesilaiko įsipareigojimų pagal 2015 metų susitarimą.

Šiuo žingsniu buvo pradėtas skaičiuoti 30 dienų laikotarpis, kurį Jungtinės Tautos (JT) pavadino galimybe rasti diplomatinį sprendimą.

„Ketvirtadienį Kallas Dohoje susitiko su Irano užsienio reikalų ministru Abbasu Araghchi, kad aptartų pastangas derybų keliu pasiekti Irano branduolinio klausimo sprendimą, – su anonimiškumo sąlyga komentavo vienas ES pareigūnas.

„Per derybas daugiausia dėmesio buvo skirta tokioms temoms kaip Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) stebėtojų prieiga prie Irano branduolinių objektų ir Irano labai prisodrinto urano atsargų statusas“, – sakė jis.

Europos galingosios valstybės Didžioji Britanija, Prancūzija ir Vokietija pareiškė, kad yra pasirengusios atsisakyti naujų sankcijų, jei Iranas išspręs susirūpinimą keliančius klausimus dėl savo branduolinės programos.

2015 metų susitarimu, dėl kurio derėjosi buvęs JAV prezidentas Barackas Obama, Iranui pasiūlyta sušvelninti sankcijas mainais į tai, kad jis smarkiai sumažintų savo branduolinių programų apimtis.

Prezidentas Donaldas Trumpas per savo pirmąją kadenciją iš esmės sužlugdė šį susitarimą, išvesdamas iš jo Jungtines Valstijas ir paskelbdamas plataus masto JAV sankcijas, įskaitant sankcijas šalims, kurios pirko Irano naftą.

Vakarų šalys kaltina Iraną siekiu įgyti branduolinių ginklų. Teheranas tai neigia ir gina savo teisę į, jo teigimu, civilinę branduolinę programą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

