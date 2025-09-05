ES vyriausioji diplomatė derybose su Iranu aptarė branduolinį klausimą

Susitikimas įvyko po to, kai Europos galios praėjusią savaitę nustatė galutinį terminą, po kurio Iranui vėl turi įsigalioti sankcijos už tai, kad jis nesilaiko įsipareigojimų pagal 2015 metų susitarimą.
Šiuo žingsniu buvo pradėtas skaičiuoti 30 dienų laikotarpis, kurį Jungtinės Tautos (JT) pavadino galimybe rasti diplomatinį sprendimą.
„Ketvirtadienį Kallas Dohoje susitiko su Irano užsienio reikalų ministru Abbasu Araghchi, kad aptartų pastangas derybų keliu pasiekti Irano branduolinio klausimo sprendimą, – su anonimiškumo sąlyga komentavo vienas ES pareigūnas.
„Per derybas daugiausia dėmesio buvo skirta tokioms temoms kaip Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) stebėtojų prieiga prie Irano branduolinių objektų ir Irano labai prisodrinto urano atsargų statusas“, – sakė jis.
Europos galingosios valstybės Didžioji Britanija, Prancūzija ir Vokietija pareiškė, kad yra pasirengusios atsisakyti naujų sankcijų, jei Iranas išspręs susirūpinimą keliančius klausimus dėl savo branduolinės programos.
2015 metų susitarimu, dėl kurio derėjosi buvęs JAV prezidentas Barackas Obama, Iranui pasiūlyta sušvelninti sankcijas mainais į tai, kad jis smarkiai sumažintų savo branduolinių programų apimtis.
Prezidentas Donaldas Trumpas per savo pirmąją kadenciją iš esmės sužlugdė šį susitarimą, išvesdamas iš jo Jungtines Valstijas ir paskelbdamas plataus masto JAV sankcijas, įskaitant sankcijas šalims, kurios pirko Irano naftą.
Vakarų šalys kaltina Iraną siekiu įgyti branduolinių ginklų. Teheranas tai neigia ir gina savo teisę į, jo teigimu, civilinę branduolinę programą.
