TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

JT vadovas ragina Izraelį atsisakyti planų užimti Gazos miestą

2025-08-29 11:12 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 11:12

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino Izraelį atsisakyti plano užimti Gazos miestą. „Šimtai tūkstančių civilių vėl bus priversti bėgti, o šeimos pateks į dar didesnį pavojų. Tai turi liautis. Nėra karinio sprendimo šiam konfliktui“, – rašė A. Guterresas ketvirtadienį tinkle „X“.

Gazos Ruožas BNS Foto

Jungtinių Tautų (JT) generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino Izraelį atsisakyti plano užimti Gazos miestą. „Šimtai tūkstančių civilių vėl bus priversti bėgti, o šeimos pateks į dar didesnį pavojų. Tai turi liautis. Nėra karinio sprendimo šiam konfliktui“, – rašė A. Guterresas ketvirtadienį tinkle „X“.

Civiliai gyventojai Gazoje susiduria su „tolesne mirtina eskalacija“. Izraelio planai užimti Gazos miestą yra naujas ir pavojingas etapas, pažymėjo JT vadovas. „Gaza nusėta griuvėsių, kūnų ir galimų rimtų tarptautinės teisės pažeidimo pavyzdžių. Reikalingos neatidėliotinos ir ilgalaikės paliaubos“, – rašė jis toliau.

A. Guterresas reikalavo, kad įkaitai turi būti nedelsiant paleisti, o žiaurus elgesys, kurį jie priversi kęsti, turi liautis. Izraelis, kaip okupacinė jėga, turi aiškius įsipareigojimus. „Turi būti užtikrintas aprūpinimas maisto produktais, vandeniu, medikamentais ir kitomis gyvybiškai svarbiomis prekėmis“, – akcentavo A. Guterresas. Be to, Izraelis, anot jo, turi sutikti su daug didesniu humanitarinės pagalbos prieinamumu ir sudaryti tam sąlygas, teigė jis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
Gazos Ruože žuvo „Al Jazeera“ žurnalistas (1)
Gazos Ruožas BNS Foto
JT oficialiai skelbia badą Gazoje – tai pirmas toks atvejis Artimuosiuose Rytuose
Nausėda atvirai apie situaciją Ukrainoje: „Nematau šviesos tunelio gale“ (nuotr. SCANPIX)
Nausėda ragina Izraelį skubiai spręsti humanitarę krizę Gazos ruože: badas negali būti kovos priemone (10)
Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)
„Hamas“: Gazos Ruože laikomiems įkaitams nebus specialių privilegijų dėl maisto (2)

