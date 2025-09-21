Jordanija iš dalies atidarė sienos perėją su Izraelio okupuotu Vakarų Krantu

„Perėja sekmadienį vėl atidaryta tik keliautojams, o krovininių sunkvežimių judėjimas sustabdytas iki atskiro pranešimo“, – sakoma oficialiame pranešime.
Oficialioji Jordanijos televizija „al Mamlaka“ pranešė apie intensyvų eismą abiem kryptimis nuo ankstyvo ryto.
Allenby (Alenbio) perėja yra vienintelis kelias palestiniečiams iš Vakarų Kranto, aplenkiant Izraelį, kuris šią teritoriją okupuoja nuo 1967 metų.
Ketvirtadienį Jordanijos ir Izraelio okupuoto Vakarų Kranto pasienio punkte jordanietis nužudė du Izraelio karį ir civilinės administracijos rezervo karininką, ir buvo neutralizuotas.
Izraelio užsienio reikalų ministerija ir kariuomenė teigia, kad mirtiną incidentą surengęs vyras buvo sunkvežimio vairuotojas iš Jordanijos, gabenęs humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą.
Po išpuolio Izraelio kariuomenė paragino vyriausybę laikinai sustabdyti humanitarinės pagalbos įvežimą iš Jordanijos į Gazos Ruožą.
Jordanija pranešė pradėjusi tyrimą ir nustačiusi užpuoliko tapatybę – užpuolikas buvo 57-erių Abdel Mutalebas al Qaissi.
Pranešime jis apibūdintas kaip „civilinis asmuo, tris mėnesius dirbęs vairuotoju, gabenusiu humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą“, kuri, pasak Jungtinių Tautų (JT), kenčia nuo humanitarinės krizės po beveik dvejus metus trukusio niokojančio karo.
Amanas pasmerkė išpuolį, pavadindamas jį „grėsme karalystės interesams ir jos gebėjimui teikti humanitarinę pagalbą Gazos Ruožui“.
