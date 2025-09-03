Izraelio kraštutinių dešiniųjų ministras ragina aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą

Belgija antradienį tapo dar viena Vakarų šalimi, ketinančia šį mėnesį vyksiančioje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pripažinti Palestinos valstybę. Panašius pareiškimus taip pat paskelbė Australija, Kanada ir Prancūzija.
„Atėjo laikas taikyti Izraelio suverenitetą Judėjoje ir Samarijoje“, – sakė B. Smotrichas, pavartodamas biblinį Vakarų Kranto, kurį Izraelis okupavęs nuo 1967 metų, pavadinimą.
Jis teigė, kad šis žingsnis „kartą ir visiems laikams padės atsisakyti minties padalyti mūsų mažą šalį ir jos centre įkurti teroristų valstybę“.
Palestiniečių autonomija (PA), kontroliuojanti dalį teritorijų okupuotame Vakarų Krante, greitai pasmerkė Izraelio ministro raginimą aneksuoti.
Palestiniečių užsienio reikalų ministerija pareiškė „griežčiausiai smerkianti ekstremistinius ministro Smotricho pareiškimus ir pozicijas, ypač susijusius su jo kurstančiais raginimais skatinti nausėdijų plėtrą ir aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą“.
B. Smotrichas paragino Izraelį aneksuoti „visas atviras“ teritorijos zonas, sakydamas, kad „aukščiausias suvereniteto taikymo principas (...) yra šūkis: maksimali žemė su minimaliu (palestiniečių) gyventojų skaičiumi“.
Jis pridūrė, kad Gynybos ministerijos kontroliuojama nausėdijų administracija pastaraisiais mėnesiais parengė žemėlapius, pagal kuriuos Izraelio suverenitetas būtų taikomas maždaug 82 proc. okupuoto Vakarų Kranto teritorijos.
Prancūzija šį mėnesį vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje vadovaus pastangoms pripažinti Palestinos valstybę ir atgaivinti dviejų valstybių sprendimą tarp izraeliečių ir palestiniečių.
B. Smotrichas būsimą susitikimą Niujorke pavadino Ramaloje įsikūrusios palestiniečių valdžios bandymu „pakenkti Izraelio valstybei“.
„Suvereniteto taikymas Judėjoje ir Samarijoje yra prevencinis žingsnis prieš prieš mus planuojamą politinį išpuolį ir prieš bandymus kelti pavojų mūsų egzistencijai ir mūsų vaikų ateičiai“, – pabrėžė jis.
