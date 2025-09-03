Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio kraštutinių dešiniųjų ministras ragina aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą

2025-09-03 17:54 / šaltinis: BNS
2025-09-03 17:54

Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas trečiadienį paragino aneksuoti okupuoto Vakarų Kranto teritorijas, kelioms vyriausybėms pareiškus, kad ketina pripažinti Palestinos valstybę.

Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministras Bezalelis Smotrichas trečiadienį paragino aneksuoti okupuoto Vakarų Kranto teritorijas, kelioms vyriausybėms pareiškus, kad ketina pripažinti Palestinos valstybę.

REKLAMA
1

Belgija antradienį tapo dar viena Vakarų šalimi, ketinančia šį mėnesį vyksiančioje Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje pripažinti Palestinos valstybę. Panašius pareiškimus taip pat paskelbė Australija, Kanada ir Prancūzija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Atėjo laikas taikyti Izraelio suverenitetą Judėjoje ir Samarijoje“, – sakė B. Smotrichas, pavartodamas biblinį Vakarų Kranto, kurį Izraelis okupavęs nuo 1967 metų, pavadinimą.

REKLAMA
REKLAMA

Jis teigė, kad šis žingsnis „kartą ir visiems laikams padės atsisakyti minties padalyti mūsų mažą šalį ir jos centre įkurti teroristų valstybę“.

REKLAMA

Palestiniečių autonomija (PA), kontroliuojanti dalį teritorijų okupuotame Vakarų Krante, greitai pasmerkė Izraelio ministro raginimą aneksuoti.

Palestiniečių užsienio reikalų ministerija pareiškė „griežčiausiai smerkianti ekstremistinius ministro Smotricho pareiškimus ir pozicijas, ypač susijusius su jo kurstančiais raginimais skatinti nausėdijų plėtrą ir aneksuoti okupuotą Vakarų Krantą“.

REKLAMA
REKLAMA

B. Smotrichas paragino Izraelį aneksuoti „visas atviras“ teritorijos zonas, sakydamas, kad „aukščiausias suvereniteto taikymo principas (...) yra šūkis: maksimali žemė su minimaliu (palestiniečių) gyventojų skaičiumi“.

Jis pridūrė, kad Gynybos ministerijos kontroliuojama nausėdijų administracija pastaraisiais mėnesiais parengė žemėlapius, pagal kuriuos Izraelio suverenitetas būtų taikomas maždaug 82 proc. okupuoto Vakarų Kranto teritorijos.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Prancūzija šį mėnesį vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje vadovaus pastangoms pripažinti Palestinos valstybę ir atgaivinti dviejų valstybių sprendimą tarp izraeliečių ir palestiniečių.

B. Smotrichas būsimą susitikimą Niujorke pavadino Ramaloje įsikūrusios palestiniečių valdžios bandymu „pakenkti Izraelio valstybei“.

„Suvereniteto taikymas Judėjoje ir Samarijoje yra prevencinis žingsnis prieš prieš mus planuojamą politinį išpuolį ir prieš bandymus kelti pavojų mūsų egzistencijai ir mūsų vaikų ateičiai“, – pabrėžė jis. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų