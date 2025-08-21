Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

21 šalis, tarp jų Lietuva, bendru pareiškimu smerkia Izraelio nausėdijų projektą Vakarų Krante

2025-08-21 20:14 / šaltinis: BNS
2025-08-21 20:14

21 valstybė, tarp jų Lietuva, ketvirtadienį pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame Izraelio sprendimas pritarti dideliam nausėdijų projektui Vakarų Krante vadinamas nepriimtinu ir tarptautinės teisės pažeidimu.

Vokietija: Izraelis turi geriau apsaugoti civilius gyventojus okupuotame Vakarų Krante BNS Foto

21 valstybė, tarp jų Lietuva, ketvirtadienį pasirašė bendrą pareiškimą, kuriame Izraelio sprendimas pritarti dideliam nausėdijų projektui Vakarų Krante vadinamas nepriimtinu ir tarptautinės teisės pažeidimu.

0

Tarp kitų pareiškimą pasirašiusių šalių yra Didžioji Britanija, Prancūzija, Australija, Kanada ir Italija.

„Mes smerkiame šį sprendimą ir griežčiausiai raginame jį nedelsiant atšaukti“, – sakoma užsienio reikalų ministrų pareiškime dėl Izraelio planų dėl vadinamosios E1 teritorijos šalia Jeruzalės.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Izraelis trečiadienį patvirtino didelį nausėdijos statybos projektą okupuoto Vakarų Kranto teritorijoje, tarptautinei bendruomenei įspėjant apie grėsmę būsimos palestiniečių valstybės perspektyvai.

Izraelis jau seniai turi ambicijų statyti nausėdijas maždaug 12 kv. km teritorijoje į rytus nuo Jeruzalės, dar žinomoje kaip E1, tačiau dėl tarptautinio pasipriešinimo šis planas buvo daug metų įšaldytas.

Kritikai teigia, kad ši nausėdija taps kliūtimi sukurti vientisą Palestinos valstybę su sostine Rytų Jeruzalėje.

Pagal tarptautinę teisę visos Izraelio nausėdijos Vakarų Krante, okupuotame nuo 1967 metų, laikomos neteisėtomis, neatsižvelgiant į tai, ar jos turi Izraelio leidimą planuoti jų statybą.

Kitos ketvirtadienio pareiškimą pasirašiusios šalys yra Belgija, Danija, Estija, Suomija, Islandija, Airija, Japonija, Latvija, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija, Portugalija, Slovėnija, Ispanija ir Švedija. Parašą padėjo ir Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas.

Pareiškime atkreipiamas dėmesys į Izraelio kraštutinių dešiniųjų finansų ministro Bezalelio Smotricho  žodžius, kad šis planas „dviejų valstybių sprendimą padarys neįmanomą, padalydamas bet kokią palestiniečių valstybę ir apribodamas palestiniečių prieigą prie Jeruzalės“.

„Tai nenaudinga Izraelio žmonėms, – sakė minėtų šalių užsienio reikalų ministrai. – Tai gali pakenkti saugumui, kursto tolesnį smurtą bei nestabilumą ir dar labiau atitolina mus nuo taikos.“

