TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Izraelio pajėgos per reidą okupuotame Vakarų Krante konfiskavo beveik 400 tūkst. eurų

2025-08-27 13:07 / šaltinis: BNS
2025-08-27 13:07

 Izraelio policija trečiadienį pranešė, kad saugumo pajėgos per ankstesnę dieną okupuotame Vakarų Krante surengtą reidą konfiskavo maždaug 1,5 milijono šekelių (385 tūkst. eurų), skirtų „finansuoti terorizmą“. 

Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)

0

Palestiniečių Raudonojo Pusmėnulio draugija pranešė, kad Izraelio pajėgos atakavo valiutos keityklą Ramaloje, pridurdamos, kad per šį reidą buvo sužeista keliolika žmonių. 

Izraelis dažnai rengia reidus okupuotame Vakarų Krante, kur įtampa išlieka didelė nuo karo Gazos Ruože pradžios, tačiau Ramaloje, palestiniečių savivaldos būstinėje, tai darė gana retai.

Trečiadienį paskelbtame policijos atstovo pareiškime teigiama, kad Izraelio pasienio policija ir kariuomenė „surengė reidą Ramalos centre esančioje valiutos keitykloje, kuri buvo naudojama pervesti lėšoms teroristinei organizacijai „Hamas“.

„Pajėgos konfiskavo dideles pinigų sumas tiek užsienio, tiek vietine valiuta, kurių bendra vertė siekia maždaug 1 528 832 šekelius, įskaitant JAV dolerius, Jordanijos dinarus, eurus ir kitas užsienio valiutas“, – teigiama pranešime.

„Devyni ieškomi įtariamieji, kaltinami dalyvavimu teroristinėje veikloje, buvo sulaikyti ir kartu su konfiskuotais įrodymais pristatyti tyrimui“, – priduriama pranešime.

Nuo palestiniečių kovotojų grupuotės „Hamas“ 2023-iųjų spalį įvykdyto išpuolio prieš Izraelį, kuris sukėlė karą Gazos Ruože. Izraelio kariuomenė ne kartą rengė reidus palestiniečių gyvenamuose centruose, ypač teritorijos šiaurėje.

Per ankstesnes Izraelio operacijas, anksčiau šiais metais ir 2023-iųjų gruodį, taip pat buvo taikomasi į valiutos keityklas Vakarų Krante, kurį Izraelis yra okupavęs nuo 1967 metų

Palestiniečių duomenimis, okupuotame Vakarų Krante Izraelio pajėgos arba naujakuriai nuo 2023 metų spalio 7-osios nužudė mažiausiai 972 palestiniečius, įskaitant kovotojus ir civilius. 

Izraelis nurodo, kad per tą patį laikotarpį palestiniečių išpuoliai Vakarų Krante pareikalavo mažiausiai 36 izraeliečių karių ir civilių gyvybių.

