Kalendorius
Rugsėjo 12 d., penktadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Izraelyje

Netanyahu pasirašė sutartį dėl planų statyti gyvenvietes Vakarų Krante

2025-09-12 08:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-12 08:55

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pasirašė sutartį dėl prieštaringai vertinamų Vakarų Kranto gyvenviečių statybų planų įgyvendinimo.

Vakarų Krantas (nuotr. SCANPIX)

Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu ketvirtadienį pasirašė sutartį dėl prieštaringai vertinamų Vakarų Kranto gyvenviečių statybų planų įgyvendinimo.

REKLAMA
0

Sutartyje numatyta vadinamojoje E1 zonoje tarp Rytų Jeruzalės ir Maale Adumimo gyvenvietės, kuri laikoma vienu iš jautriausių Izraelio ir palestiniečių konflikto taškų, pastatyti maždaug 3 400 gyvenamųjų būstų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jokios Palestinos valstybės nebus. Ši vieta priklauso mums“, – pareiškė B. Netanyahu, pasirašydamas susitarimą Izraelio Maale Adumimo gyvenvietėje Vakarų Krante.

REKLAMA
REKLAMA

Izraelio planavimo komitetas E1 zonos statybų planus patvirtino praėjusį mėnesį.

Vykdant statybas šioje vietoje, Vakarų Krantas būtų faktiškai padalytas į šiaurinę ir pietinę dalis. Dėl to būtų sunku sukurti vientisą būsimos Palestinos valstybės teritoriją.

REKLAMA

Šie planai sulaukė itin griežtos tarptautinės bendruomenės kritikos.

Atsižvelgdamas į tarptautinį spaudimą, Izraelis pirmiau yra ne kartą atidėjęs E1 zonos plėtros planus.

Izraelio organizacijos „Peace Now“ teigimu, dviejų valstybių sambūviu grindžiamas sprendimas yra vienintelis, galintis užtikrinti Izraelio ateitį, o statybų planai užkirstų jam kelią.

„Kiekvienam nuosaikiam palestiniečiui, kuris vis dar tiki, kad konfliktas gali būti išspręstas taikiai, ši demonstratyvi pasirašymo ceremonija yra sąmoninga provokacija ir pareiškimas, kad Izraelis nesuinteresuotas taika“, – teigiama organizacijos „Peace Now“ pranešime.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų