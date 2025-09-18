Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Jordanijos ir okupuoto Vakarų Kranto pasienio poste per šaudymą žuvo du vyrai

2025-09-18 17:06 / šaltinis: BNS
2025-09-18 17:06

Jordanijos ir Izraelio okupuoto Vakarų Kranto pasienio punkte per šaudymo incidentą žuvo mažiausiai du vyrai, ketvirtadienį pranešė žydų valstybės medikai.

Jordanijos ir okupuoto Vakarų Kranto pasienio poste per šaudymą žuvo du vyrai BNS Foto

0

Izraelio greitosios pagalbos tarnybos „Magen David Adom“ išplatintame pranešime teigiama, kad du vyrai, maždaug 20 ir 60 metų amžiaus, kurie buvo sunkiai sužeisti po išpuolio Allenby perėjoje, žuvo. 

Iš pradžių jiems buvo suteikta pagalba įvykio vietoje.

„Mes tęsėme medicininę priežiūrą, įskaitant gaivinimo pastangas, po kurių, deja, turėjome konstatuoti jų mirtį“, – tarnyba citavo vieną iš savo medikų.

„Magen David Adom“ pranešė, kad saugumo pajėgos neutralizavo užpuoliką, kuris, kaip skelbiama, buvo ginkluotas šaunamuoju ginklu ir peiliu.

Izraelio kariuomenė nurodė, kad šiuo metu tiria šio incidento detales. 

Izraelio televizija „Channel 12“ pranešė, kad užpuolikas buvo jordanietis, atvykęs į perėją sunkvežimiu, gabenusiu pagalbą Gazos Ruožui.

Jos pranešime teigiama, kad užpuolikas atidengė ugnį ir taip pat badė aukas, be to, televizija parodė kruvino peilio ir ant žemės gulinčio ginklo vaizdus.

Perėja Jordano slėnyje yra vienintelis kelias palestiniečiams iš Vakarų Kranto, aplenkiant Izraelį, kuris šią teritoriją okupuoja nuo 1967 metų.

Pernai rugsėjį prie perėjos Jordanijos pilietis ir sunkvežimio vairuotojas surengė šaudymo incidentą, nusinešusį trijų Izraelio sargybinių gyvybes. Vėliau jis buvo neutralizuotas. 

