Kalendorius
Spalio 10 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

JAV teisėja uždraudė Trumpui siųsti karius į Ilinojų

2025-10-10 08:47 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-10 08:47

Viena JAV teisėja ketvirtadienį išdavė laikinąjį apsaugos orderį, blokuojantį nacionalinės gvardijos karių dislokavimą Ilinojaus valstijoje, kurioje yra įsikūręs Čikagos miestas.

D. Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Viena JAV teisėja ketvirtadienį išdavė laikinąjį apsaugos orderį, blokuojantį nacionalinės gvardijos karių dislokavimą Ilinojaus valstijoje, kurioje yra įsikūręs Čikagos miestas.

REKLAMA
1

JAV apygardos teisėjos April Perry orderis galios dvi savaites, o spalio 22 d. vyks posėdis, kurio metu bus sprendžiama, ar jį reikėtų pratęsti.

Pasak JAV kariuomenės, regione jau yra dislokuota apie 500 nacionalinės gvardijos narių. Kelios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Čikagos aglomeracijoje dislokuoti kariškiai ketvirtadienį jau vykdė užduotis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Trumpo administracija kariams įsakė saugoti federalinį turtą ir pareigūnus Čikagoje, įskaitant Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentus, nuo, pasak jos, smurtą naudojančių protestuotojų.

REKLAMA
REKLAMA

Čikagos meras Brandonas Johnsonas tinkle „X“ nuosprendį pavadino „Čikagos žmonių ir teisinės valstybės pergale“.

REKLAMA

„Teisėja A. Perry pakartojo daugelį mūsų ne kartą išsakytų argumentų: D. Trumpo sprendimas dislokuoti (karius) yra neteisėtas, prieštarauja Konstitucijai, yra pavojingas ir nereikalingas. Čikagoje sukilimo nėra. Yra tik geri žmonės, ginantys tai, kas teisinga“, – pareiškė jis.

Nacionalinė gvardija yra rezervo karinės pajėgos, kurios yra JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Jos paprastai dislokuojamos šalies viduje tik per stichines nelaimes, pilietinius neramumus ir kitas ekstremalias situacijas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų