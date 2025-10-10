JAV teisėja uždraudė Trumpui siųsti karius į Ilinojų

JAV apygardos teisėjos April Perry orderis galios dvi savaites, o spalio 22 d. vyks posėdis, kurio metu bus sprendžiama, ar jį reikėtų pratęsti.
Pasak JAV kariuomenės, regione jau yra dislokuota apie 500 nacionalinės gvardijos narių. Kelios JAV žiniasklaidos priemonės pranešė, kad Čikagos aglomeracijoje dislokuoti kariškiai ketvirtadienį jau vykdė užduotis.
D. Trumpo administracija kariams įsakė saugoti federalinį turtą ir pareigūnus Čikagoje, įskaitant Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) agentus, nuo, pasak jos, smurtą naudojančių protestuotojų.
Čikagos meras Brandonas Johnsonas tinkle „X“ nuosprendį pavadino „Čikagos žmonių ir teisinės valstybės pergale“.
„Teisėja A. Perry pakartojo daugelį mūsų ne kartą išsakytų argumentų: D. Trumpo sprendimas dislokuoti (karius) yra neteisėtas, prieštarauja Konstitucijai, yra pavojingas ir nereikalingas. Čikagoje sukilimo nėra. Yra tik geri žmonės, ginantys tai, kas teisinga“, – pareiškė jis.
Nacionalinė gvardija yra rezervo karinės pajėgos, kurios yra JAV ginkluotųjų pajėgų dalis. Jos paprastai dislokuojamos šalies viduje tik per stichines nelaimes, pilietinius neramumus ir kitas ekstremalias situacijas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!