JAV skelbia apie planus įvesti griežtesnę užsienio studentų ir žurnalistų vizų tvarką

Pagal siūlomą pakeitimą užsieniečiams su studentų vizomis nebūtų leidžiama Jungtinėse Valstijose būti ilgiau nei ketverius metus.
Užsienio žurnalistų vizitai gali būti apriboti iki 240 dienų, nors jie galėtų prašyti pratęsti šį laikotarpį dar tiek pat dienų. Tuo metu Kinijos žurnalistų kelionės gali būti apribotos iki 90 dienų.
Iki šiol Jungtinės Valstijos paprastai išduodavo vizas studento studijų programos arba žurnalisto paskyrimo laikotarpiui, nors neimigrantų vizos negalioja ilgiau nei 10 metų.
Siūlomi pakeitimai buvo paskelbti Federaliniame registre, inicijuojant trumpą viešų komentarų laikotarpį prieš jiems įsigaliojant.
D. Trumpo Krašto saugumo departamentas teigė, kad nenurodytas skaičius užsieniečių neribotam laikui pratęsė savo studijas, kad galėtų likti šalyje kaip „amžini“ studentai.
„Per ilgai ankstesnės administracijos leido užsienio studentams ir kitiems vizų turėtojams likti JAV praktiškai neribotą laiką, kas kelia saugumo riziką, kainuoja neapsakomas mokesčių mokėtojų lėšas ir diskriminuoja JAV piliečius“, – trečiadienį paskelbtame pranešime spaudai teigė departamentas.
Departamentas nepaaiškino, kaip JAV piliečiai ir mokesčių mokėtojai nukenčia nuo tarptautinių studentų, kurie, remiantis Prekybos departamento statistika, 2023 metais į JAV ekonomiką įnešė daugiau nei 50 mlrd. dolerių.
2023–2024 mokslo metais Jungtinės Valstijos priėmė daugiau nei 1,1 mln. tarptautinių studentų – daugiau nei bet kuri kita šalis. Tai buvo labai svarbus pajamų šaltinis, nes užsieniečiai paprastai moka visą studijų kainą.
JAV koledžų ir universitetų vadovams atstovaujanti grupė pasmerkė naujausią žingsnį kaip nereikalingą biurokratinę kliūtį, kuri trukdo priimti akademinius sprendimus ir gali dar labiau atgrasyti potencialius studentus, kurie kitaip prisidėtų prie mokslinių tyrimų ir darbo vietų kūrimo.
„Ši siūloma taisyklė siunčia žinią talentingiems asmenims iš viso pasaulio, kad jų indėlis Jungtinėse Valstijose nėra vertinamas“, – sakė Miriam Feldblum, Prezidentų aukštojo mokslo ir imigracijos aljanso vadovė.
„Tai ne tik kenkia užsienio studentams – tai taip pat silpnina JAV koledžų ir universitetų gebėjimą pritraukti geriausius talentus, mažindama mūsų pasaulinį konkurencingumą“, – pridūrė ji.
Kritika prezidentui
Pranešimas pasirodė universitetams pradedant akademinius metus, o daugelis jų pranešė apie mažesnį tarptautinių studentų skaičių po ankstesnių D. Trumpo administracijos veiksmų.
Tačiau D. Trumpas taip pat sulaukė retos kritikos savo rėmėjų gretose, kai pirmadienį pasvarstė, kad norėtų padvigubinti Kinijos studentų skaičių Jungtinėse Valstijose iki 600 tūkst., ir gyrė šiltus santykius su kinų kolega Xi Jinpingu (Si Dzinpingu).
Jo pastabos žymėjo ryškų nukrypimą nuo ankstesnio valstybės sekretoriaus Marco Rubio (Marko Rubijo) pažado „agresyviai“ panaikinti Kinijos studentų vizas.
Praėjusią savaitę Valstybės departamentas pranešė, kad nuo D. Trumpo kadencijos pradžios iš viso atšaukė 6 tūkst. studentų vizų, iš dalies dėl M. Rubio nusitaikymo į universitetų aktyvistus, kurie vadovavo demonstracijoms prieš Izraelį.
D. Trumpas taip pat sustabdė milijardų dolerių federalinių mokslinių tyrimų lėšų skyrimą universitetams, o jo administracija tvirtina, kad jie nesiėmė veiksmų prieš antisemitizmą. Tuo tarpu Kongresas smarkiai padidino mokesčius už privačių universitetų fondus.
Dar prieš išrinkimą pasakytoje vienoje kalboje viceprezidentas J. D. Vance'as pareiškė, kad konservatoriai privalo pulti universitetus, kuriuos jis apibūdino kaip „priešą“.
D. Trumpas, baigdamas savo pirmąją kadenciją, siūlė sutrumpinti žurnalistų vizų galiojimo laiką, tačiau jo įpėdinis Joe Bidenas (Džo Baidenas) šią idėją atmetė.
