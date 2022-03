JAV prezidentas Joe Bidenas: Putinas yra „karo nusikaltėlis“

„Manau, jis yra karo nusikaltėlis“, – žurnalistams pareiškė J. Bidenas.

Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Jen Psaki sakė, kad J. Bidenas „kalbėjo iš širdies“ po to, kai per televiziją pamatė vaizdus apie „barbariškus žiauraus diktatoriaus veiksmus įsiveržus į svetimą šalį“.

V. Putinas didelio masto invaziją į kaimyninę šalį pradėjo prieš tris savaites. Ukrainos kariuomenė, Vakarų remiama ginklais, jai priešinasi ir iš esmės sustabdė Rusijos puolimą.

Maskva teigia neatakuojanti civilių teritorijų, nors daugybė įrodymų liudija priešingai.

Jungtinių Tautų duomenimis, nuo karo pradžios iš Ukrainos jau pasitraukė 3 mln. žmonių.

This marks the first time the administration has referred to the Russian President as a war criminal - until now, officials have shied away from that language.



POTUS tells me "I think he is a war criminal"



