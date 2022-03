Ukraina skelbia apie įvykdytą specialią operaciją: pagrobtas Melitopolio miesto meras išlaisvintas

„Ką tik sėkmingai baigta speciali Melitopolio mero Ivano Fiodorovo išlaisvinimo operacija. Vania saugus“, – sakė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Kirilas Tymošenko.

President Zelensky just talked with rescued Melitopol mayor. Ivan Fedorov said he is ready after two days of recovering to carry out any command to return the Ukrainian flag to the town. Zelensky said he can have only one day off. #UkraineWillResist https://t.co/qd4X2oeJKf pic.twitter.com/XU6E3CKfV5