JAV, Kataro, Turkijos pareigūnai prisijungs prie derybų dėl taikos Gazos Ruože

Izraelis ir „Hamas“ Egipto kurortiniame mieste Šarm aš Šeiche veda netiesiogines derybas pagal praėjusį mėnesį JAV prezidento Donaldo Trumpo pasiūlytą 20 punktų planą.
Derybose turėtų dalyvauti Kataro ministras pirmininkas šeichas Mohammedas bin Abdulrahmanas Al Thani, Turkijos žvalgybos vadovas Ibrahimas Kalinas, Trumpo specialusis Artimųjų Rytų pasiuntinys Steve'as Witkoffas ir prezidento žentas Jaredas Kushneris.
„Yra reali tikimybė, kad galėtume ką nors padaryti“, – antradienį Ovaliajame kabinete žurnalistams sakė D. Trumpas, pridurdamas, kad į derybas taip pat įsitraukę JAV derybininkai.
„Manau, kad yra galimybė, jog Artimuosiuose Rytuose galime pasiekti taiką. Tai kažkas, kas yra daugiau nei Gazos situacija. Norime, kad įkaitai būtų paleisti nedelsiant“, – kalbėjo jis.
D. Trumpas teigė, kad Jungtinės Valstijos padarys „viską, kas įmanoma, kad užtikrintų, jog visi laikytųsi susitarimo“, jei „Hamas“ ir Izraelis susitars dėl paliaubų.
Kruviniausias išpuolis prieš Izraelį
Derybos vyksta Izraeliui minint antrąsias „Hamas“ 2023 metų spalio 7 dieną įvykdyto išpuolio, kuris išprovokavo karą, metines.
Pasibaigus žydų Sukoto šventei, „Hamas“ vadovaujami kovotojai pradėjo kruviniausią išpuolį prieš Izraelį šalies istorijoje, o ši ataka išprovokavo didžiulį atsakomąjį puolimą Gazos Ruože.
Remiantis naujienų agentūros AFP duomenimis, paremtais oficialiais Izraelio skaičiais, Spalio 7-ąją žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių.
Kovotojai taip pat paėmė įkaitais 251 žmogų, iš kurių 47 tebėra nelaisvėje, įskaitant 25, kurie, pasak Izraelio kariuomenės, yra žuvę.
Visuotinis spaudimas nutraukti karą išaugo: didelė Gazos Ruožo dalis sulyginta su žeme, Jungtinės Tautos (JT) paskelbė palestiniečių teritorijoje badą, o Izraelio įkaitų šeimos vis dar laukia savo artimųjų sugrįžimo.
Praėjusį mėnesį JT tyrime Izraelis apkaltintas vykdant genocidą Gazos Ruože, o žmogaus teisių grupės kaltina „Hamas“ karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui per Spalio 7 dienos išpuolį. Abi pusės atmeta šiuos kaltinimus.
Šimtai tūkstančių protestuotojų praėjusį savaitgalį prisijungė prie palestiniečių šalininkų masinių demonstracijų visame pasaulyje, ragindami nedelsiant nutraukti karą. Protestai, be kita ko, vyko Italijoje, Ispanijoje, Airijoje, Nyderlanduose ir Britanijoje.
Nori garantijų
„Hamas“ vyriausiasis derybininkas Khalilas al Hayya teigė, kad islamistų grupuotė nori „prezidento Trumpo ir remiančių šalių garantijų, kad karas baigsis kartą ir visiems laikams“.
D. Trumpo plane numatytos paliaubos, visų įkaitų paleidimas, „Hamas“ nusiginklavimas ir laipsniškas Izraelio pasitraukimas iš Gazos Ruožo.
Planas sulaukė teigiamų Izraelio ir „Hamas“ reakcijų, ir nuo pirmadienio abi šalys dalyvauja netiesioginėse derybose Egipte.
Palestiniečių šaltinis, artimas „Hamas“ derybų komandai, teigė, kad antradienio susitikime islamistai aptarė „pradinius Izraelio pusės pateiktus žemėlapius dėl kariuomenės išvedimo, taip pat įkaitų ir kalinių mainų mechanizmą ir tvarkaraštį“.
Pasak egiptiečių užsienio reikalų ministro Badro Abdelatty, JAV atstovai S. Witkoffas ir J. Kushneris į Egiptą turi atvykti trečiadienį, nors iš pradžių buvo tikimasi, kad jie atvyks dar praėjusį savaitgalį.
„Pagrindinė sėkmės garantija šiame etape yra pats JAV prezidentas Trumpas (...) net jei prieita prie momento, kai jam reikės primesti viziją“, – sakė jis.
Izraelio karinė kampanija Gazos Ruože nusinešė mažiausiai 67 160 žmonių gyvybes, rodo „Hamas“ valdomos teritorijos sveikatos apsaugos ministerijos duomenys. JT juos laiko patikimais.
Duomenyse neišskirti civiliai ir kovotojai, tačiau sakoma, kad daugiau nei pusė žuvusiųjų yra moterys ir vaikai.
