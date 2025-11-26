 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV derasi su Baltarusija: štai kas svarstoma

2025-11-26 17:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-26 17:13

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovai derasi su Minsku dėl galimo mažiausiai 100 politinių kalinių paleidimo artimiausiu metu, pranešė „Reuters“.

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos atstovai derasi su Minsku dėl galimo mažiausiai 100 politinių kalinių paleidimo artimiausiu metu, pranešė „Reuters“.

2

Šaltinių teigimu, JAV pareigūnai nori vienu susitarimu užtikrinti daugiau nei 100 kalinių paleidimą. Neaišku, kurie kaliniai galėtų būti paleisti ir kada tiksliai tai įvyktų. 

Baltieji rūmai atsisakė komentuoti, o Baltarusijos ambasada Vašingtone neatsakė į prašymą pateikti komentarą. 

Taip pat lieka neaišku, ką tiksliai Jungtinės Valstijos galėtų pasiūlyti Baltarusiją valdančiam Aliaksandrui Lukašenkai mainais į sutikimą paleisti sulaikytuosius.

Viena iš priemonių, kurią JAV pareigūnai neoficialiai aptarė šiais metais, yra JAV sankcijų Baltarusijos kalio karbonato sektoriui sušvelninimas. Baltarusija yra viena pagrindinių trąšų ingredientų tiekėjų pasaulyje. 

Kai kurie JAV pareigūnai „Reuters“ sakė, kad D. Trumpo administracijos bendradarbiavimas su Baltarusija yra dalis ilgalaikės platesnės strategijos bent šiek tiek ištraukti Minską iš Maskvos geopolitinės orbitos.

JAV panaikino sankcijas oro linijų bendrovei „Belavia“

Birželį Baltarusija, padedama Jungtinių Valstijų ir Lietuvos, paleido 14 politinių kalinių. Rugsėjį Baltarusijoje buvo paleisti dar 52 politiniai kaliniai, įskaitant šešis Lietuvos piliečius. 

2023 m. rugpjūtį Jungtinės Valstijos įvedė sankcijas aštuoniems asmenims ir penkioms organizacijoms Baltarusijoje, įskaitant oro linijų bendrovę „Belavia“, taip pat užblokavo vieno orlaivio naudojimą dėl A. Lukašenkos režimo vykdomų represijų ir pilietinių laisvių slopinimo. 

Tačiau šių metų rudenį tapo žinoma, kad JAV panaikino sankcijas oro linijų bendrovei „Belavia“, tai per susitikimą su A. Lukašenka pareiškė JAV prezidento atstovas Johnas Cole'as.

