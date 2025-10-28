Izraelio policija pranešė, kad per reidą netoli Džanino žuvo 3 palestiniečiai

Operaciją Kafr Kudo kaime kartu vykdė kariuomenė ir policijos elitinis kovos su terorizmu padalinys „Yamam“.
„Per „Yamam“ pajėgų vykdomą puolamąją operaciją Kafr Kudo vietovėje Menašės sektoriuje kovotojai veikė neutralizuodami teroristinę grupę, planavusią išpuolį ir priklausiusią teroristinei organizacijai, veikiančiai Džanino pabėgėlių stovykloje“, – sakoma Izraelio policijos pareiškime.
„Pajėgos pastebėjo iš urvo išeinančius šios kuopelės narius. Tuomet būrio snaiperiai atidengė tikslią ugnį ir nukovė tris teroristus“, – pridūrė jie.
Vėliau kariuomenė surengė oro smūgį į urvą, kad sunaikintų teroristų slėptuvę, teigė policija.
Ramaloje įsikūrusi palestiniečių sveikatos apsaugos ministerija nustatė, kad visi trys 20–30 metų vyrai yra Abdullah Mohammedas Omaras Jalamneh, Qaisas Ibrahimas Mohammedas Al Beitawi ir Ahmedas Azmi Arefas Nashrati
AFP filmuotoje medžiagoje matyti, kaip palestiniečių ugniagesiai gesina liepsnas ant suniokotų automobilio liekanų ir netoliese augančių alyvmedžių Kafr Kude, taip pat kaip žmonės apžiūrinėja čiužinius ir asmeninius daiktus urve.
Gynybos ministras Israelis Katzas pasveikino operaciją ir perspėjo, kad „bet koks teroristinių organizacijų bandymas atkurti savo infrastruktūrą Judėjoje ir Samarijoje bus sutriuškintas geležiniu kumščiu“.
„Įsakiau IDF (kariuomenei) imtis visų būtinų priemonių ant žemės ir iš oro, kad būtų pašalintos terorizmo grėsmės Judėjoje ir Samarijoje ir patys teroristai“, – pridūrė jis, pavartodamas Izraelio biblinį terminą Vakarų Krantui.
Praėjusią žiemą Izraelio kariuomenė pradėjo plataus masto kampaniją keliose šiaurinėse Vakarų Kranto pabėgėlių stovyklose netrukus po to, kai Gazos Ruože įsigaliojo trumpos paliaubos, siekdama nuslopinti palestiniečių ginkluotas grupuotes.
Nuo to laiko dešimtys tūkstančių palestiniečių buvo priversti palikti savo namus Vakarų Krante, kur Izraelis nugriovė dešimtis namų ir pastatų.
Smurtas šioje teritorijoje išaugo nuo tada, kai karas Gazoje prasidėjo po 2023 metų spalio 7 dienos „Hamas“ išpuolio prieš Izraelį.
Spalio 10 dieną įsigaliojo naujos paliaubos tarp Izraelio ir „Hamas“, kurioms tarpininkavo Jungtinės Valstijos, Egiptas ir Kataras.
Palestiniečių sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, iki ketvirtadienio incidento nuo karo Gazoje pradžios Izraelio pajėgos arba naujakuriai Vakarų Krante nužudė mažiausiai 988 palestiniečius, įskaitant kovotojus.
Oficialiais Izraelio duomenimis, per tą patį laikotarpį per palestiniečių išpuolius žuvo 43 izraeliečiai, įskaitant karius.
Daugiau kaip 500 tūkst. izraeliečių gyvena gyvenvietėse Vakarų Krante, kurį Izraelis okupavo nuo 1967 metų.
