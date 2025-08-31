Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Izraelio kariuomenė: suduotas smūgis „Hezbollah“

2025-08-31 11:10
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 11:10

Izraelio kariuomenė pranešė sekmadienį sudavusi smūgį „Hezbollah“ kontroliuojamam objektui pietų Libane.

Izraelio kariuomenė BNS Foto

Izraelio kariuomenė pranešė sekmadienį sudavusi smūgį „Hezbollah“ kontroliuojamam objektui pietų Libane.

0

„Prieš kurį laiką Izraelio gynybos pajėgos atakavo karinę infrastruktūrą, įskaitant požeminę infrastruktūrą, „Hezbollah“ objekte, kuriame buvo nustatyta karinė veikla, Boforto kalnagūbrio rajone pietų Libane“, – teigiama pranešime.

Nuo lapkričio 27 dienos, kai buvo paskelbtos paliaubos, turėjusios užbaigti daugiau nei metus trukusius karo veiksmus, įskaitant du mėnesius trukusį visavertį karą su Izraeliu, kuris smarkiai susilpnino „Hezbollah“, Izraelis reguliariai smogia Libanui, ypač pietuose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagal paliaubų susitarimą, „Hezbollah“ turėjo atitraukti savo kovotojus į šiaurę nuo Litanio upės už maždaug 30 km nuo Izraelio sienos, kad Libano kariuomenė ir Jungtinių Tautų (JT) taikos palaikymo pajėgos būtų vienintelės šioje teritorijoje likusios ginkluotos pajėgos.

Izraelis savo ruožtu turėjo visiškai išvesti savo pajėgas, tačiau žydų valstybė nepatraukė savo karių iš penkių vietovių Pietų Libane, kurias laiko strategiškai svarbiomis.

