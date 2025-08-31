Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Izraelis: atpažinti abiejų Gazos Ruože surastų įkaitų palaikai

2025-08-31 08:52 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-31 08:52

Izraelio premjero biuras šeštadienį pranešė, kad šią savaitę Gazos Ruože rasti vieno įkaitų palaikai identifikuoti kaip studento Idano Shtivi (Idano Štivio) kūnas.

Asociatyvi (nuotr. SCANPIX)

Izraelio premjero biuras šeštadienį pranešė, kad šią savaitę Gazos Ruože rasti vieno įkaitų palaikai identifikuoti kaip studento Idano Shtivi (Idano Štivio) kūnas.

0

„Specialios operacijos (...) Gazos Ruože metu buvo susigrąžintas velionio Idano Shtivi kūnas“, – pareiškime teigė Benjamino Netanyahu biuras.

Penktadienį Izraelio kariuomenė pareiškime teigė, kad rado Ilano Weisso kūną ir antrojo įkaito, kurio vardas tada dar nebuvo skelbiamas, palaikus.

„Baigus identifikavimo procesą Teismo medicinos institute, šį vakarą buvo leista paskelbti apie jo sugražinimą į Izraelį“, – pridūrė premjero biuras.

Užpuolė „Hamas“ vadovaujami kovotojai

28 metų I. Shtivi 2023 metų spalio 7-ąją žuvo muzikos festivalyje „Nova“, kuriame jis dalyvavo kaip fotografas, kai jį užpuolė „Hamas“ vadovaujami kovotojai.

Jis bandė pabėgti iš įvykio vietos su dviem draugais, bet nesuvaldė savo automobilio, kuris rėžėsi į medį. Automobilyje rasta daug kulkų skylių.

Metus jo šeima puoselėjo viltį, kad jis gyvas, kol institucijos, minint pirmąsias išpuolio metines, pranešė, kad vaikinas žuvo festivalyje.

Izraelio kariuomenė šeštadienį paskelbtame pareiškime teigė, kad I. Shtivi ir I. Weisso kūnai buvo rasti per „sudėtingą gelbėjimo operaciją“.

Įkaitų ir dingusių šeimų forumo kampanijos grupė teigė, kad I. Shtivi kūno grąžinimas reiškia „užsidarantį ratą ir Izraelio valstybės pagrindinės pareigos savo piliečiams įvykdymą“.

