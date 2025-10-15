Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Užsienis > Europa

Italija Gazoje statys universitetą

2025-10-15 19:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-15 19:25

Italija planuoja po karo atstatomoje Gazoje pastatyti universitetą, trečiadienį Romoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame buvo aptariamas Gazos Ruožo atstatymo klausimas, paskelbė universitetų ministerija.

Gazos Ruožas (nuotr. SCANPIX)

Italija planuoja po karo atstatomoje Gazoje pastatyti universitetą, trečiadienį Romoje vykusiame aukščiausiojo lygio susitikime, kuriame buvo aptariamas Gazos Ruožo atstatymo klausimas, paskelbė universitetų ministerija.

1

Pasibaigus aukščiausiojo lygio susitikimui Švietimo ir universitetų ministerija pranešė, kad ruože planuoja statyti universitetą. Tarp iniciatyvų, kurias ministerija pasiūlė šiandien Palazzo Chigi rūmuose vykusiame susitikime „Italija Gazai“, yra nuotoliniai mokymosi kursai, kuriuos teikiant dalyvautų tiek tradiciniai, tiek internetiniai universitetai, taip pat bendrų erdvių su interneto prieiga ir skaitmeninėmis priemonėmis kūrimas.

Be to, Gazos Ruože planuojama pastatyti universitetą su studijoms ir moksliniams tyrimams tinkamomis patalpomis, teigiama ministerijos pranešime.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas telemedicinos projektų plėtrai ir vietos protezų gamybos ir pritaikymo įstaigų kūrimui, prie kurio prisidės kompetentingos Italijos ortopedijos ir protezų sektoriaus institucijos.

