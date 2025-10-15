Italija Gazoje statys universitetą

Pasibaigus aukščiausiojo lygio susitikimui Švietimo ir universitetų ministerija pranešė, kad ruože planuoja statyti universitetą. Tarp iniciatyvų, kurias ministerija pasiūlė šiandien Palazzo Chigi rūmuose vykusiame susitikime „Italija Gazai“, yra nuotoliniai mokymosi kursai, kuriuos teikiant dalyvautų tiek tradiciniai, tiek internetiniai universitetai, taip pat bendrų erdvių su interneto prieiga ir skaitmeninėmis priemonėmis kūrimas.
Be to, Gazos Ruože planuojama pastatyti universitetą su studijoms ir moksliniams tyrimams tinkamomis patalpomis, teigiama ministerijos pranešime.
Ypatingas dėmesys bus skiriamas telemedicinos projektų plėtrai ir vietos protezų gamybos ir pritaikymo įstaigų kūrimui, prie kurio prisidės kompetentingos Italijos ortopedijos ir protezų sektoriaus institucijos.
