  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ispanijos vyriausybė įvedė ginklų embargą Izraeliui

2025-09-23 18:10 / šaltinis: ELTA
2025-09-23 18:10

Ispanijos vyriausybė įvedė visišką ginklų embargą Izraeliui. 

Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sanchezas (nuotr. SCANPIX)

Ispanijos vyriausybė įvedė visišką ginklų embargą Izraeliui. 

0

Ministro pirmininko Pedro Sanchezo kabinetas priėmė atitinkamą įstatymo dekretą, kuris įsigalioja iš karto, pranešė kairiųjų vyriausybė. Embargas yra devynių priemonių paketo, apie kurį P. Sanchezas paskelbė prieš dvi savaites, dalis. Taip Madridas teigia norįs prisidėti prie „genocido Gazoje sustabdymo“. Kitos priemonės buvo priimtos jau prieš tai.

Reglamentas draudžia tiek prekybą ginkluotės prekėmis, tiek dvigubos paskirties prekėmis ir technologijomis, kurios gali pasitarnauti Izraelio kariuomenei, Be to, jis draudžia degalų tranzitą į Izraelį per Ispanijos uostus ir šalies oro erdvę, jei kuras gali būti panaudotas karinėms reikmėms. 

Tarp „priemonių prieš genocidą Gazoje ir palestiniečių gyventojams paremti“ yra ir draudimas atvykti Izraelio ministrams, papildomos lėšos JT pagalbos palestiniečių pabėgėliams agentūrai (UNRWA) bei produktų iš Izraelio nausėdijų importo draudimas.

Įstatymo dekretas Ispanijoje yra laikina teisės norma, kuri įsigalioja iš karto, tačiau per 30 dienų turi būti patvirtinta arba atmesta parlamento.

Stebėtojai mano, kad parlamentas Madride pritars ginklų embargui.

