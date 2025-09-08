Ispanija atšaukė savo ambasadorių iš Tel Avivo dėl antisemitizmo ginčo

Ispanijos užsienio reikalų ministras Jose Manuelis Albaresas priėmė sprendimą „atsižvelgdamas į šmeižikiškus kaltinimus Ispanijai ir nepriimtinas priemones prieš dvi mūsų šalies vyriausybės nares“, sakė Užsienio reikalų ministerijos šaltinis.
Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras pirmadienį Ispaniją apkaltino antisemitizmu, reaguodamas į tai, kad ispanų ministras pirmininkas paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti tai, ką jis vadina genocidu Gazos Ruože.
„Korumpuotos Sanchezo administracijos bandymas nukreipti dėmesį nuo rimtų korupcijos skandalų nuolatine antiizraelietiška ir antisemitine kampanija yra aiškiai matomas“, – socialiniame tinkle „X“ rašė Izraelio ministras.
Jis pridūrė, kad Ispanijos premjero pavaduotojai ir darbo ministrei Yolandai Diaz bus uždrausta atvykti į Izraelį ir kad žydų valstybė nebepalaikys su ja jokių ryšių.
Izraelis atvykti uždraudė ir ispanų jaunimo reikalų ministrei Sirai Rego, kuri iš tėvo pusės yra palestiniečių kilmės.
Abi ministrės priklauso mažesniajai koalicijos partnerei, kraštutinių kairiųjų „Sumar“.
P. Sanchezas pirmadienį paskelbė devynias priemones, skirtas sustabdyti „genocidą Gazoje“, įskaitant ginklų embargą Izraeliui ir draudimą laivams, gabenantiems degalus Izraelio kariuomenei, įplaukti į Ispanijos uostus.
P. Sanchezas yra vienas iš atviriausių Izraelio karo Gazos Ruože kritikų, aukščiausio rango Europos lyderis, šį konfliktą pavadinęs genocidu.
Jo kairiojo sparno vyriausybė pernai papiktino Izraelį pripažinusi Palestinos valstybę.
