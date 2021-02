Išbandžiusi organizmo valymą sojų padažu, moteris gavo smarkų smegenų pažeidimą

Šis pasakojimas gali pasitarnauti kaip sukrečiantis perspėjimas. Licencijuotu medicinos paslaugų tiekėju prisistatantis Bernardas vaizdo įraše pasakoja, kad moteris dėl greitai blogėjančios smegenų funkcijos simptomų į Ilinojaus skubios medicininės pagalbos centrą buvo pristatyta 2012-aisiais.

Pakalbėję su pacientės vyru, gydytojai sužinojo, kad moteris tą dieną išgėrė litrą sojų padažo. 100 g sojų padažo yra 5,493 mg natrio, o vienas šio padažo litras sveria daugiau nei 1200 g. Tai reiškia, kad pacientė suvartojo maždaug 66 g natrio.

Remiantis ankstesnių su druska susijusių mirčių patirtimis, suaugusiam žmogui mirtini gali būti net 25 g natrio.

Situaciją dar labiau blogino tai, kad inicialais C. G. pristatomos moters sveikata buvo jau suprastėjusi. Pasirodo, šešis mėnesius iki incidento, ji valgė tik konservuotą žuvį su balta duona, o per paskutiniąsias tris savaites numetė 11,3 kg. Negana to, C. G. neseniai buvo paleista iš psichiatrinės ligoninės, dėl, kaip manė ekspertai, paranoidinės šizofrenijos. Deja, skirti vaistai moteriai nepadėjo.

Išgėrusi sojų padažo, moteris pasakė savo vyrui, kad jos pulsas padažnėjo, tačiau ji atsisakė išgerti vandens. Grįžus namo, jai buvo sunku vaikščioti, ji nebegalėjo aiškiai kalbėti ir, galiausiai, prarado sąmonę. Jos vyras iškvietė greitąją medicinos pagalbą. Pakeliui į ligoninę, C. G. širdis nustojo plakti. Laimei, moteris buvo atgaivinta.

Atvykus į skubios pagalbos skyrių, sužinoję, kas nutiko, daktarai skyrė gydymą nuo hipernatremijos (natrio perdozavimo). Kaip ir įprasta, moteriai buvo sulašintas 5 proc. dekstrozės (vandens su cukrumi) tirpalas, kurio koncentracija yra mažesnė nei skysčio, esančio kūno audiniuose.

Paprastai sakant, kai žmogus suvartoja per daug druskos, jo virškinamąjį traktą dengiančios ląstelės pradeda skirti daugiau vandens, kad sumažintų trakte esančių skysčių koncentraciją. Kraštutiniais atvejais, tokiais, kaip šis, pacientas netenka per daug vandens, todėl jo organai, raumenys ir smegenys, pradeda skirti labai daug vandens, kol galiausiai sutrinka jų normali funkcija.

Po dekstrozės gydymo – dėl kurio audiniai geriau savinasi vandenį – C. G. būklė stabilizavosi, tačiau ji vis tiek dažnai prarasdavo sąmonę. „Youtube“ vaizdo įraše pasakojama, kad ji pilnai atsibudo tik po keturių dienų, tačiau dėl smarkaus smegenų kamieno pažeidimo, vadinamo centrine tilto mielinolize, ji vis tiek negalėjo judinti savo galūnių, jai buvo sunku kalbėti ir nuryti maistą.

Gulėdama ligoninėje moteris atskleidė, kad dėl paranojinių haliucinacijų jai atrodė, kad ji buvo apnuodyta valdžios. Internete ieškodama informacijos apie tai, kaip „iš kūno pašalinti toksinus“, ji atrado daugybę šaltinių, kurie skleidė pavojingus tvirtinimus, kad sojų padažas gali padėti tai padaryti.

Kad būtų aišku, žmogaus kūno nuo toksinų valyti nereikia – organizmas ir pats gana gerai geba atsikratyti nereikalingų medžiagų ir šalutinių cheminių produktų, procesų, vykstančių kepenyse ir inkstuose, metu. Jeigu šie organai neatlieka savo funkcijos, net ir patys prabangiausi žalieji kokteiliai ar žolelių tinktūros neturės jokio poveikio. Čia padės tik dializė arba organų persodinimas.