TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Iš Lenkijos prezidento Nawrockio – akibrokštas Tuskui: nepaskyrė 46 teisėjų

2025-11-13 09:12 / šaltinis: ELTA
2025-11-13 09:12

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis trečiadienį atsisakė paskirti 46 naujus teisėjus, dar labiau paaštrinęs konfrontaciją su liberalia premjero Donaldo Tusko vyriausybe. 

Karolis Nawrockis BNS Foto

Lenkijos prezidentas Karolis Nawrockis trečiadienį atsisakė paskirti 46 naujus teisėjus, dar labiau paaštrinęs konfrontaciją su liberalia premjero Donaldo Tusko vyriausybe. 

0

Įraše socialiniame tinkle X jis apkaltino vyriausybės paskirtus teisėjus, kad jie verčia abejoti Lenkijos teisine ir konstitucine tvarka bei įsiklauso į blogus teisingumo ministro pašnibždėtus patarimus. 

„Jų paskyrimas yra prezidento prerogatyva, todėl jis gali ir atmesti šiuos paskyrimus“, – parašė Lenkijos prezidentas.

K. Nawrockis taip pat pagrasino per visą savo penkerių metų kadenciją nepaskirti jokių naujų teisėjų, pranešė Lenkijos naujienų agentūra PAP. 

Ginčas vyksta teisingumo ministrui Waldemarui Žurekui mėginant atšaukti buvusios Lenkijos dešiniųjų vyriausybės, kuriai vadovavo nacionalistinė partija „Teisė ir teisingumas“ (PiS), įvestus teisinės sistemos pakeitimus. 

PiS nuolat nesutarė su Europos Sąjunga (ES), laikiusia, kad teismų nepriklausomumui Lenkijoje iškilo grėsmė, kol 2023 m. į valdžią Lenkijoje atėjo liberali D. Tusko vyriausybė. 

ES kritikas K. Nawrockis oficialiai yra nepartinis ir nepriklauso PiS, bet priešinasi pastangoms atšaukti ankstesnes teismų sektoriaus reformas. 

Vyriausybės atstovas Adamas Szłapka teigė, kad atmesdamas paskyrimus K. Nawrockis viršijo savo įgaliojimus.

Buvęs Lenkijos Konstitucinio Tribunolo pirmininkas Andrzejus Zollas taip pat tik formalumu laiko prezidento pritarimą teisėjų paskyrimui ir sakė, kad valstybės vadovas neturėjo teisės peržiūrėti kandidatūrų.

Teisingumo ministras W. Žurekas pareikalavo, kad prezidentas pagrįstų savo atsisakymą paskirti naujus teisėjus. Jis pridūrė, kad tokį sprendimą galima apskųsti teisme.

