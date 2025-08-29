Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Irano parlamentas planuoja įstatymą, numatantį šalies pasitraukimą iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties

2025-08-29 13:08 / šaltinis: ELTA
2025-08-29 13:08

E3 šalims inicijavus galimą JT sankcijų Iranui atnaujinimą, Islamo Respublikos parlamentas planuoja įstatymą, numatantį šalies pasitraukimą iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. „Įstatymo projektas įtrauktas į darbotvarkę, kitą savaitę vyks įstatyminis jo peržiūrėjimo ir priėmimo procesas“, – naujienų agentūrai „Tasnim“ sakė parlamentaras Hosseinalis Hadjideliganis.

Branduolinė įtampa neslūgsta: Iranas ketina tęsti savo branduolinę programą (nuotr. SCANPIX)

E3 šalims inicijavus galimą JT sankcijų Iranui atnaujinimą, Islamo Respublikos parlamentas planuoja įstatymą, numatantį šalies pasitraukimą iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties. „Įstatymo projektas įtrauktas į darbotvarkę, kitą savaitę vyks įstatyminis jo peržiūrėjimo ir priėmimo procesas“, – naujienų agentūrai „Tasnim“ sakė parlamentaras Hosseinalis Hadjideliganis.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis taip pat pareiškė, kad dėl galimo JT sankcijų grąžinimo tolesnės branduolinės derybos neturi prasmės. Todėl vienintelis variantas esą yra visiškai nutraukti kontaktą su E3 šalimis – Vokietija, Didžiąja Britanija ir Prancūzija.

REKLAMA
REKLAMA

Iranas jau ne kartą grasino trauktis iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, kuri branduolinio arsenalo neturinčioms šalims draudžia įgyti tokius ginklus.

REKLAMA

Vis dėlto, pasak stebėtojų, parlamento sprendimas pasitraukti iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties būtų skirtas visų pirma propagandai šalies viduje. Nes šalies Saugumo taryba, remdamasi nacionaliniais interesais, gali apeiti įstatymus. Dėl sunkios ekonominės padėties Iranui reikalingas susitarimas branduoliniame ginče, kad būtų galima atšaukti jau dabar taikomas sankcijas.

REKLAMA
REKLAMA

Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi ketvirtadienį „nepagrįstu ir neteisėtu“ pavadino E3 sprendimą aktyvuoti JT sankcijų atnaujinimo Iranui mechanizmą. Jis pagrasino deramai reaguoti į šią „nepateisinamą poziciją“.

Kartu ministras neatmetė galimybės per mėnesį iki galimo sankcijų įsigaliojimo toliau derėtis su E3, jei šalys nedelsiant ištaisys šį žingsnį ir laikysis realistiško požiūrio. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)
Kaja Kallas: reikia ieškoti galimybės rasti diplomatinį sprendimą dėl Irano branduolinės programos
Ženeva, Šveicarija (nuotr. SCANPIX)
Ženevoje vyks Irano branduolinės derybos su Europos galybėmis (1)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų