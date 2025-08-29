Irano parlamentas planuoja įstatymą, numatantį šalies pasitraukimą iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties

Jis taip pat pareiškė, kad dėl galimo JT sankcijų grąžinimo tolesnės branduolinės derybos neturi prasmės. Todėl vienintelis variantas esą yra visiškai nutraukti kontaktą su E3 šalimis – Vokietija, Didžiąja Britanija ir Prancūzija.
Iranas jau ne kartą grasino trauktis iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties, kuri branduolinio arsenalo neturinčioms šalims draudžia įgyti tokius ginklus.
Vis dėlto, pasak stebėtojų, parlamento sprendimas pasitraukti iš Branduolinio ginklo neplatinimo sutarties būtų skirtas visų pirma propagandai šalies viduje. Nes šalies Saugumo taryba, remdamasi nacionaliniais interesais, gali apeiti įstatymus. Dėl sunkios ekonominės padėties Iranui reikalingas susitarimas branduoliniame ginče, kad būtų galima atšaukti jau dabar taikomas sankcijas.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi ketvirtadienį „nepagrįstu ir neteisėtu“ pavadino E3 sprendimą aktyvuoti JT sankcijų atnaujinimo Iranui mechanizmą. Jis pagrasino deramai reaguoti į šią „nepateisinamą poziciją“.
Kartu ministras neatmetė galimybės per mėnesį iki galimo sankcijų įsigaliojimo toliau derėtis su E3, jei šalys nedelsiant ištaisys šį žingsnį ir laikysis realistiško požiūrio.
