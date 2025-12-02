Indonezijoje – pražūtingi potvyniai: aukų skaičius perkopė 700

Daugiau kaip 500 žmonių laikomi dingusiais, apie 2 600 buvo sužeisti. Ypač smarkiai paveiktos Ačeho, Šiaurės Sumtaros ir Vakarų Sumatros valstijos, kur šimtai tūkstančių gyventojų neteko pastogės.
Po kelias dienas pliaupusių liūčių Indonezijoje iš krantų išsiliejo upės ir sukėlė purvo lavinas bei staigius potvynius. Vis dar yra bendruomenių, atkirstų nuo išorės pasaulio. Sugriauti tiltai ir keliai sutrukdė gelbėtojams pasiekti nuošalias teritorijas.
17 tūkst. Indonezijos salų vis yra talžomos stichijų. Čia nereti ir smarkūs musoniniai lietūs.
Mokslininkai įspėja, kad klimato kaita gali dar labiau padidinti tokių orų reiškinių dažnumą ir intensyvumą.
