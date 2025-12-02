 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezijoje – pražūtingi potvyniai: aukų skaičius perkopė 700

2025-12-02 15:12 / šaltinis: ELTA
2025-12-02 15:12

Indonezijos Sumatros saloje toliau smarkiai auga potvynių aukų skaičius. Kovos su katastrofomis tarnybos duomenimis, iki antradienio vakaro pranešta apie daugiau kaip 700 potvynių ir žemių nuošliaužų pražudytų žmonių. Kelios valandos prieš tai dar buvo kalbama apie maždaug 600 žuvusiųjų.

Potvynių aukų skaičius Indonezijoje perkopė 700 (nuotr. Elta)

0

Daugiau kaip 500 žmonių laikomi dingusiais, apie 2 600 buvo sužeisti. Ypač smarkiai paveiktos Ačeho, Šiaurės Sumtaros ir Vakarų Sumatros valstijos, kur šimtai tūkstančių gyventojų neteko pastogės.

Po kelias dienas pliaupusių liūčių Indonezijoje iš krantų išsiliejo upės ir sukėlė purvo lavinas bei staigius potvynius. Vis dar yra bendruomenių, atkirstų nuo išorės pasaulio. Sugriauti tiltai ir keliai sutrukdė gelbėtojams pasiekti nuošalias teritorijas.

17 tūkst. Indonezijos salų vis yra talžomos stichijų. Čia nereti ir smarkūs musoniniai lietūs.

Mokslininkai įspėja, kad klimato kaita gali dar labiau padidinti tokių orų reiškinių dažnumą ir intensyvumą.

