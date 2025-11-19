Netoli Balio išsiveržė ugnikalnis – Indonezija padidino pavojaus lygį

Semeru kalnas rytinėje Javos dalyje, maždaug už 310 kilometrų į vakarus nuo turistinės Balio salos, išsiveržė 14.13 val. vietos (10.13 val. Lietuvos) laiku, paleidęs vadinamuosius piroklastinius srautus, pranešė Indonezijos geologijos agentūros vadovas Muhammadas Wafidas.
„Visuomenei patariama neužsiimti veikla 8 kilometrų spinduliu nuo Semeru kalno kraterio ar viršūnės dėl išmetamų uolienų pavojaus“, – sakoma jo pranešime.
Nacionalinė nelaimių agentūra pranešė, kad pelenų debesis pakilo į orą net 13 kilometrų. Jos atstovas sakė, kad mažiausiai 300 netoli ugnikalnio esančio kaimo gyventojų buvo evakuoti į dvi laikinas pastoges. Apie aukas kol kas nepranešta.
Pasak Geologijos agentūros, seisminis aktyvumas Semeru kalne išlieka didelis.
Balio Nguraho Rajaus oro uosto vadovybė pranešė, kad kol kas skrydžiai vykdomi įprastu režimu.
Per Semeru išsiveržimą 2021 m. žuvo daugiau nei 50 žmonių, apgriuvo daugiau nei 5000 namų, beveik 10 tūkst. žmonių buvo priversti ieškoti prieglobsčio.
Indonezija yra Ramiojo vandenyno vadinamajame Ugnies žiede, ten susiduriančios žemynų plokštės sukelia didelį vulkaninį ir seisminį aktyvumą. Pietryčių Azijos salyne yra beveik 130 veikiančių ugnikalnių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!