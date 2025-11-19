 
Kalendorius
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Netoli Balio išsiveržė ugnikalnis – Indonezija padidino pavojaus lygį

2025-11-19 15:59 / šaltinis: ELTA
2025-11-19 15:59

Trečiadienį pagrindinėje Indonezijos Javos saloje išsiveržė ugnikalnis, į dangų išmetęs kilometrus pelenų ir dujų, todėl pareigūnai padidino pavojaus lygį iki aukščiausiojo. 

Asociatyvi nuotr. (nuotr. SCANPIX)

Trečiadienį pagrindinėje Indonezijos Javos saloje išsiveržė ugnikalnis, į dangų išmetęs kilometrus pelenų ir dujų, todėl pareigūnai padidino pavojaus lygį iki aukščiausiojo. 

REKLAMA
0

Semeru kalnas rytinėje Javos dalyje, maždaug už 310 kilometrų į vakarus nuo turistinės Balio salos, išsiveržė 14.13 val. vietos (10.13 val. Lietuvos) laiku, paleidęs vadinamuosius piroklastinius srautus, pranešė Indonezijos geologijos agentūros vadovas Muhammadas Wafidas. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Visuomenei patariama neužsiimti veikla 8 kilometrų spinduliu nuo Semeru kalno kraterio ar viršūnės dėl išmetamų uolienų pavojaus“, – sakoma jo pranešime. 

REKLAMA
REKLAMA

Nacionalinė nelaimių agentūra pranešė, kad pelenų debesis pakilo į orą net 13 kilometrų. Jos atstovas sakė, kad mažiausiai 300 netoli ugnikalnio esančio kaimo gyventojų buvo evakuoti į dvi laikinas pastoges. Apie aukas kol kas nepranešta.

REKLAMA

Pasak Geologijos agentūros, seisminis aktyvumas Semeru kalne išlieka didelis. 

Balio Nguraho Rajaus oro uosto vadovybė pranešė, kad kol kas skrydžiai vykdomi įprastu režimu. 

Per Semeru išsiveržimą 2021 m. žuvo daugiau nei 50 žmonių, apgriuvo daugiau nei 5000 namų, beveik 10 tūkst. žmonių buvo priversti ieškoti prieglobsčio. 

Indonezija yra Ramiojo vandenyno vadinamajame Ugnies žiede, ten susiduriančios žemynų plokštės sukelia didelį vulkaninį ir seisminį aktyvumą. Pietryčių Azijos salyne yra beveik 130 veikiančių ugnikalnių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų