 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Sprogimai prie vienos šalies mokyklos sužeidė žmones: tyrėjai aiškinasi, kas įvyko

2025-11-07 14:55 / šaltinis: BNS
2025-11-07 14:55

Indonezijos sostinėje Džakartoje prie vienos mokyklos penktadienį nugriaudėjo du sprogimai, per kuriuos buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, pranešė vietos pareigūnai, pridūrę, kad incidentų priežastys tiriamos.

Sprogimai prie vienos šalies mokyklos sužeidė dešimtis: tyrėjai aiškinasi, kas įvyko (nuotr. SCANPIX)

Indonezijos sostinėje Džakartoje prie vienos mokyklos penktadienį nugriaudėjo du sprogimai, per kuriuos buvo sužeista mažiausiai 20 žmonių, pranešė vietos pareigūnai, pridūrę, kad incidentų priežastys tiriamos.

REKLAMA
0

Sprogimai driokstelėjo apie 12 val. 15 min. vietos (7 val. 15 min. Lietuvos) laiku šalia mečetės, esančios vidurinės mokyklos teritorijoje Šiaurės Džakartoje, sakė politikos ir saugumo koordinavimo viceministras Lodewijkas Freidrichas Paulusas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis ragino visuomenę neskubėti vertinti įvykių, kol neaišku, kas ir kodėl įvyko. 

„Nedarykite skubotos išvados, kad tai teroro aktas“, – sakė viceministras, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra „Antara“.

REKLAMA
REKLAMA

Jis pridūrė, kad tyrimas tęsiamas.

Jis teigė, kad sprogimai įvyko už mečetės ir prie jos įėjimo. 

Sprogimas įvyko vidurinės mokyklos teritorijoje

Džakartos policijos viršininkas Asepas Edi Suheri anksčiau penktadienį teigė, kad sprogimas įvyko vidurinės mokyklos teritorijoje.

REKLAMA

„Pirminiais duomenimis, kuriuos gavome, nukentėjo maždaug 54 asmenys“, – policijos viršininkas sakė žurnalistams tiesioginėje televizijos „Kompas TV“ transliacijoje.

„Kai kurie jų patyrė lengvus sužeidimus, kai kurie – vidutinio sunkumo, o kai kurie jau išrašyti“, – pridūrė jis. 

Lodewijkas Freidrichas Paulusas nurodė mažesnį sužeistųjų skaičių: pasak jo, per incidentą nukentėjo mažiausiai 20 žmonių, o trys nukentėjusieji patyrė sunkius sužalojimus.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak Asepo Edi Sutheri, pareigūnai aptvėrė teritoriją ir „vykdo nusikaltimo vietos tyrimą“, o Džakartos policijos išminuotojų būrys bando nustatyti sprogimų priežastis. 

Asepas Edi Suheri teigė, kad pareigūnai taip pat įsteigė postus dviejose ligoninėse, kad padėtų artimiesiems rasti sužeistas aukas.

„Mes vis dar tiriame, turėdami omenyje, kad šis incidentas įvyko ką tik“, – sakė Asepas Edi Suheri. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų