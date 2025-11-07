Sprogimai prie vienos šalies mokyklos sužeidė žmones: tyrėjai aiškinasi, kas įvyko

Sprogimai driokstelėjo apie 12 val. 15 min. vietos (7 val. 15 min. Lietuvos) laiku šalia mečetės, esančios vidurinės mokyklos teritorijoje Šiaurės Džakartoje, sakė politikos ir saugumo koordinavimo viceministras Lodewijkas Freidrichas Paulusas.
Jis ragino visuomenę neskubėti vertinti įvykių, kol neaišku, kas ir kodėl įvyko.
„Nedarykite skubotos išvados, kad tai teroro aktas“, – sakė viceministras, kurį citavo valstybinė naujienų agentūra „Antara“.
Jis pridūrė, kad tyrimas tęsiamas.
Jis teigė, kad sprogimai įvyko už mečetės ir prie jos įėjimo.
Sprogimas įvyko vidurinės mokyklos teritorijoje
Džakartos policijos viršininkas Asepas Edi Suheri anksčiau penktadienį teigė, kad sprogimas įvyko vidurinės mokyklos teritorijoje.
„Pirminiais duomenimis, kuriuos gavome, nukentėjo maždaug 54 asmenys“, – policijos viršininkas sakė žurnalistams tiesioginėje televizijos „Kompas TV“ transliacijoje.
„Kai kurie jų patyrė lengvus sužeidimus, kai kurie – vidutinio sunkumo, o kai kurie jau išrašyti“, – pridūrė jis.
Lodewijkas Freidrichas Paulusas nurodė mažesnį sužeistųjų skaičių: pasak jo, per incidentą nukentėjo mažiausiai 20 žmonių, o trys nukentėjusieji patyrė sunkius sužalojimus.
Pasak Asepo Edi Sutheri, pareigūnai aptvėrė teritoriją ir „vykdo nusikaltimo vietos tyrimą“, o Džakartos policijos išminuotojų būrys bando nustatyti sprogimų priežastis.
Asepas Edi Suheri teigė, kad pareigūnai taip pat įsteigė postus dviejose ligoninėse, kad padėtų artimiesiems rasti sužeistas aukas.
„Mes vis dar tiriame, turėdami omenyje, kad šis incidentas įvyko ką tik“, – sakė Asepas Edi Suheri.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!