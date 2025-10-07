Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezijoje sugriuvus mokyklos pastatui žuvusiųjų skaičius pasiekė 67

2025-10-07 08:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-07 08:40

Antradienį Indonezijoje baigta praėjusią savaitę įvykusios mokyklos griūties aukų paieška, žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 67, pranešė pareigūnas. 

Balis, Indonezija (nuotr. SCANPIX)

Antradienį Indonezijoje baigta praėjusią savaitę įvykusios mokyklos griūties aukų paieška, žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 67, pranešė pareigūnas. 

0

Indonezijos Javos saloje esančios daugiaaukštės islamo internatinės mokyklos dalis sugriuvo rugsėjo 29 d., kai daugiau nei 170 mokinių susirinko popietės maldoms. 

„Devintą dieną baigėme aukų paieškos ir gelbėjimo operaciją“, – per spaudos konferenciją sakė Nacionalinės paieškos ir gelbėjimo agentūros vadovas Mohammadas Syafii. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį gelbėtojai išvalė griuvėsius ir padarė išvadą, kad mažai tikėtina, jog ras daugiau kūnų. 

Agentūros operacijų direktorius Yudhi Bramantyo pranešė, kad iš viso buvo evakuotas 171 žmogus, 67 žuvo, aptiktos aštuonios kūno dalys, 104 žmonės išgyveno.

Pareigūnų manymu, labai mažai tikėtina, jog dar yra daugiau kūnų. Kol kas atpažinti tik 17-os žuvusiųjų kūnai. 

Nacionalinės nelaimių agentūros vadovo pavaduotojas Budi Irawanas teigė, kad šis incidentas šiais metais Indonezijoje buvo daugiausiai gyvybių nusinešusi nelaimė. Tyrėjai tiria griūties priežastis, tačiau, ekspertų teigimu, pirminiai požymiai rodo, kad incidentą galėjo lemti nekokybiška statyba.

