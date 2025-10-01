Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezijoje sugriuvus mokyklai, 91 žmogus vis dar laikomas dingusiu

2025-10-01 09:03 / šaltinis: ELTA
2025-10-01 09:03

Indonezijoje sugriuvus kelių aukštų mokyklos pastatui, po griuvėsiais tikriausiai atsidūrė daug daugiau žmonių nei pradžioje manyta. Institucijos spėja, kad po islamo internato „Al Khoziny“ griuvėsiais Sidoarjo mieste gali būti mažiausiai 91 žmogus, pranešė kovos su katastrofomis tarnyba. Prieš tai buvo  kalbama apie 38 dingusiuosius, daugiausiai – moksleivius.

Indonezijoje sugriuvus kelių aukštų mokyklos pastatui, po griuvėsiais tikriausiai atsidūrė daug daugiau žmonių nei pradžioje manyta. Institucijos spėja, kad po islamo internato „Al Khoziny“ griuvėsiais Sidoarjo mieste gali būti mažiausiai 91 žmogus, pranešė kovos su katastrofomis tarnyba. Prieš tai buvo  kalbama apie 38 dingusiuosius, daugiausiai – moksleivius.

„Remiantis mokinių lankomumo sąrašu, be žinios dingęs 91 žmogus“, – agentūrai „dpa“ sakė kovos su katastrofomis tarnybos atstovas Abdulas Muhari. Mažiausiai trys moksleiviai per nelaimę žuvo. Dar apie 100 pirmadienio popietę (vietos laiku) vykusią griūtį išgyveno, 26 gydomi ligoninėje. Pasak vietos žiniasklaidos, dauguma moksleivių buvo 13–18 metų amžiaus.

Internatas pagrindinėje Javos saloje sugriuvo labai greitai. Nelaimė įvyko, kai buvo liejamos betoninės lubos ir, anot žiniasklaidos, neatlaikė nešančioji konstrukcija. Naujai statytame pastate dar vyko darbai 4-ajame aukšte.

Pasak liudininkų, pastatas sugriuvo per sekundes. Tuo metu popietinėje maldoje mokykloje  dalyvavo daug moksleivių.

Gelbėtojai toliau karštligiškai ieško po griuvėsiais atsidūrusių žmonių. Gelbėjimo darbuose dalyvauja daugiau kaip 330 gelbėtojų. Parengta sunkioji technika, tačiau, baiminantis tolesnių griuvumų, ji kol kas nenaudojama.

Indonezija yra daugiausiai musulmonų gyventojų turinti pasaulio šalis. Beveik 90 proc. – arba apie 240 mln. žmonių – yra musulmonai. Šalyje yra dešimtys tūkstančių islamo mokyklų  ir internatų.

