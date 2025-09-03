Operacijos metu pamatę, kas slėpėsi moters pilve, pašiurpo net medikai: siekė 35 cm

Prieš šešias savaites atliktas ultragarso tyrimas jau buvo parodęs, kad kiaušidėje yra cista, tačiau ji buvo aptikta tik trečiąjį nėštumo trimestrą.
Po pakartotinio vizito ligoninėje paaiškėjo, kad dėl cistos spaudimo gimda buvo pasislinkusi į dešinę pilvo pusę, o kūdikio augimas ėmė lėtėti. Praėjus keturioms savaitėms, gydytojai atliko operaciją: iš kairiosios kiaušidės pašalino cistą, kurioje buvo net 11 litrų skysčio. Išmatavus, nustatyta, jog ji siekė 35 cm skersmenį, rašo mirror.co.uk.
Tuo pačiu metu atliktas ir cezario pjūvis – pasaulį išvydo 2,3 kg berniukas. Mama greitai atsigavo ir iš Džakartos „Dr. Cipto Mangunkusumo“ ligoninės Indonezijoje buvo išleista be komplikacijų.
Tėvai šokiruoti – jų naujagimei gresia netekti regėjimo
Kita jauna šeima – Petru (31 m.) ir Natalia Obada (32 m.) – neseniai patyrė skaudžią žinią: jų dukrelė Sofija, vos gimusi, gali visam laikui apakti dėl retos ligos.
„Kai gimė Sofija, nieko blogo nesitikėjome... Tačiau maždaug po savaitės pastebėjome, kad ji sunkiai praveria akis. Vokai atrodė daug mažesni nei kitų kūdikių,“ – prisiminė tėtis.
Gydytojai diagnozavo genetinį sutrikimą, paveikiantį akių vokus ir jų padėtį. Sofijai nustatytas pirmoji priežastis, dėl kurios jos vokai neatsiveria iki galo, riboja regėjimą ir gali lemti visišką aklumą.
Šeima tikisi nuvykti į Ispaniją, kur būtų atlikta specialią akių vokų operacija. Tam jie renka lėšas – „GoFundMe“ platformoje jau surinko apie 8 000 svarų, tačiau tikisi surinkti daugiau, kad padengtų gydymo, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.
Natalia pasakojo, kad nėštumas buvo visiškai sklandus, kaip ir pirmasis, kai gimė jų sūnus Deividas, dabar trejų metų sveikas berniukas. Petru, dirbantis inžinieriumi, prisiminė:
„Praėjus trims ar keturioms dienoms po gimimo, pastebėjau, kad su Sofijos akimis kažkas negerai. Nuvedėme ją pas šeimos gydytoją, kuris nusiuntė pas pediatrą. Gydytoja patvirtino, kad yra problema, bet pripažino niekada nemačiusi nieko panašaus“.
