Kalendorius
Rugsėjo 3 d., trečiadienis
Vilnius +26°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Operacijos metu pamatę, kas slėpėsi moters pilve, pašiurpo net medikai: siekė 35 cm

2025-09-03 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-03 19:20

26-erių metų moteris, būdama nėščia 34-ąją nėštumo savaitę, kreipėsi į medikus dėl pilvo skausmų. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jos pilve auga milžiniška cista – net 35 cm skersmens, kuri spaudė kūdikį.

Ultragarso tyrimas (Nuotr. asociatyvi SCANPIX)

26-erių metų moteris, būdama nėščia 34-ąją nėštumo savaitę, kreipėsi į medikus dėl pilvo skausmų. Patikrinimo metu paaiškėjo, kad jos pilve auga milžiniška cista – net 35 cm skersmens, kuri spaudė kūdikį.

REKLAMA
0

Prieš šešias savaites atliktas ultragarso tyrimas jau buvo parodęs, kad kiaušidėje yra cista, tačiau ji buvo aptikta tik trečiąjį nėštumo trimestrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po pakartotinio vizito ligoninėje paaiškėjo, kad dėl cistos spaudimo gimda buvo pasislinkusi į dešinę pilvo pusę, o kūdikio augimas ėmė lėtėti. Praėjus keturioms savaitėms, gydytojai atliko operaciją: iš kairiosios kiaušidės pašalino cistą, kurioje buvo net 11 litrų skysčio. Išmatavus, nustatyta, jog ji siekė 35 cm skersmenį, rašo mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Tuo pačiu metu atliktas ir cezario pjūvis – pasaulį išvydo 2,3 kg berniukas. Mama greitai atsigavo ir iš Džakartos „Dr. Cipto Mangunkusumo“ ligoninės Indonezijoje buvo išleista be komplikacijų.

REKLAMA

Tėvai šokiruoti – jų naujagimei gresia netekti regėjimo

Kita jauna šeima – Petru (31 m.) ir Natalia Obada (32 m.) – neseniai patyrė skaudžią žinią: jų dukrelė Sofija, vos gimusi, gali visam laikui apakti dėl retos ligos.

„Kai gimė Sofija, nieko blogo nesitikėjome... Tačiau maždaug po savaitės pastebėjome, kad ji sunkiai praveria akis. Vokai atrodė daug mažesni nei kitų kūdikių,“ – prisiminė tėtis.

REKLAMA
REKLAMA

Gydytojai diagnozavo genetinį sutrikimą, paveikiantį akių vokus ir jų padėtį. Sofijai nustatytas pirmoji priežastis, dėl kurios jos vokai neatsiveria iki galo, riboja regėjimą ir gali lemti visišką aklumą.

Šeima tikisi nuvykti į Ispaniją, kur būtų atlikta specialią akių vokų operacija. Tam jie renka lėšas – „GoFundMe“ platformoje jau surinko apie 8 000 svarų, tačiau tikisi surinkti daugiau, kad padengtų gydymo, kelionės ir apgyvendinimo išlaidas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Natalia pasakojo, kad nėštumas buvo visiškai sklandus, kaip ir pirmasis, kai gimė jų sūnus Deividas, dabar trejų metų sveikas berniukas. Petru, dirbantis inžinieriumi, prisiminė:

„Praėjus trims ar keturioms dienoms po gimimo, pastebėjau, kad su Sofijos akimis kažkas negerai. Nuvedėme ją pas šeimos gydytoją, kuris nusiuntė pas pediatrą. Gydytoja patvirtino, kad yra problema, bet pripažino niekada nemačiusi nieko panašaus“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų