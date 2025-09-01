Kalendorius
Rugsėjo 1 d., pirmadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezijos saloje dingo sraigtasparnis su 8 žmonėmis

2025-09-01 16:57 / šaltinis: BNS
2025-09-01 16:57

Sraigtasparnis su aštuoniais žmonėmis dingo be žinios Indonezijos Borneo saloje, pirmadienį pranešė gelbėtojai.

0

Pareigūnai pradėjo sraigtasparnio su dviem įgulos nariais ir šešiais keleiviais paieškos operacijas, vaizdo įrašo pranešime teigė Bandžarmasino gelbėjimo tarnybos vadovas I Putu Sudayana (I Putu Sudajana).

„Paieškos truks septynias dienas nuo incidento. Tikėkimės, kad pavyks rasti aukas jau šiandien, ir viliamės, jog visus rasime saugius“, – teigė jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ryšys su sraigtasparniu, priklausančiu bendrovei „Eastindo Air“, prarastas netrukus po pakilimo.

Oro transportas Indonezijoje yra itin svarbus – jis padeda apjungti tūkstančius salų, tačiau šalį kamuoja prasta aviacijos saugumo istorija, o pastaraisiais metais įvyko ne vienas mirtinas incidentas.

Borneo saloje auga vienas didžiausių pasaulyje drėgnųjų atogrąžų miškų plotų.

