Indonezijos saloje dingo sraigtasparnis su 8 žmonėmis

Pareigūnai pradėjo sraigtasparnio su dviem įgulos nariais ir šešiais keleiviais paieškos operacijas, vaizdo įrašo pranešime teigė Bandžarmasino gelbėjimo tarnybos vadovas I Putu Sudayana (I Putu Sudajana).
„Paieškos truks septynias dienas nuo incidento. Tikėkimės, kad pavyks rasti aukas jau šiandien, ir viliamės, jog visus rasime saugius“, – teigė jis.
Ryšys su sraigtasparniu, priklausančiu bendrovei „Eastindo Air“, prarastas netrukus po pakilimo.
Oro transportas Indonezijoje yra itin svarbus – jis padeda apjungti tūkstančius salų, tačiau šalį kamuoja prasta aviacijos saugumo istorija, o pastaraisiais metais įvyko ne vienas mirtinas incidentas.
Borneo saloje auga vienas didžiausių pasaulyje drėgnųjų atogrąžų miškų plotų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!