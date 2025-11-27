 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezijos vakarinę dalį supurtė 6,6 balo žemės drebėjimas

2025-11-27 07:59 / šaltinis: BNS
2025-11-27 07:59

Indonezijos vakarinę dalį ketvirtadienį supurtė 6,6 balo žemės drebėjimas, kurio epicentras buvo Simelujės saloje prie Sumatros krantų, pranešė JAV geologijos tarnyba (USGS).

Indoneziją supurtė negilus 5,8 balo žemės drebėjimas

0

Drebėjimas įvyko 11 val. 56 min. vietos (6 val. 56 min. Lietuvos) laiku; jo židinys buvo 25 km gylyje.

Perspėjimo dėl cunamio nebuvo, apie žalą kol kas taip pat nepranešta.

Indonezijos meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra (BMKG) apskaičiavo, kad drebėjimo stiprumas buvo 6,3 balo, o židinys – 10 km gylyje, ir nurodė, kad cunamio tikimybės nėra.

Indonezija, didžiulis salynas, kuriame gyvena daugiau nei 270 mln. žmonių, dažnai patiria žemės drebėjimus, ugnikalnių išsiveržimus ir cunamius dėl to, kad yra įsikūrusi „Ugnies žiede“ – ugnikalnių ir tektoninių lūžių linijų lanke Ramiojo vandenyno baseine.

