 
Kalendorius
Lapkričio 25 d., antradienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Džakarta uždraudė kačių ir šunų mėsą

2025-11-25 16:52 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 16:52

Indonezijos sostinė Džakarta uždraudė pardavinėti ir vartoti maistui šunų, kačių ir šikšnosparnių mėsą, siekdama užkirsti kelią pasiutligės plitimui, antradienį paskelbė miesto gubernatorius, pelnydamas gyvūnų teisių gynėjų palankumą. 

Džakarta, Indonezija (nuotr. SCANPIX)

Indonezijos sostinė Džakarta uždraudė pardavinėti ir vartoti maistui šunų, kačių ir šikšnosparnių mėsą, siekdama užkirsti kelią pasiutligės plitimui, antradienį paskelbė miesto gubernatorius, pelnydamas gyvūnų teisių gynėjų palankumą. 

REKLAMA
0

„Aš pasirašiau reglamentą (...) draudžiantį maistui pardavinėti pasiutligę platinančius gyvūnus“, – socialiniuose tinkluose pareiškė Džakartos gubernatorius Pramono Anungas, praėjus mėnesiui, kai buvo davęs tokį pažadą. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Reglamentas, kurį jis teigia pasirašęs pirmadienį, numato šešių mėnesių lengvatinį laikotarpį prieš taisyklėms įsigaliojant. Pažeidėjai gali gauti įvairių nuobaudų nuo ​​rašytinio įspėjimo iki verslo licencijų panaikinimo. 

REKLAMA
REKLAMA

Pasak gubernatoriaus, draudimas taikomas „gyviems gyvūnams, mėsai ar kitiems produktams, tiek žaliems, tiek perdirbtiems“, ir draudžia bet kokią „veiklą, susijusią su pasiutligę platinančiais maistui skirtais gyvūnais“. 

REKLAMA

Indonezija yra viena iš nedaugelio šalių, leidžiančių pardavinėti šunų ir kačių mėsą, tačiau kampanija prieš šią praktiką įgavo pagreitį, o pastaraisiais metais kai kurie miestai uždraudė prekybą. 

Gyvūnų teisių aktyvistai Džakartoje įvestą draudimą pavadino žingsniu teisinga kryptimi. „Ši politika atitinka Konstitucijos nuostatą ginti visus Indonezijos žmones ir tapti teisinga bei civilizuota tauta“, – sakoma gyvūnų teisių gynimo grupės „Dog Meat Free Indonesia“ pranešime.

REKLAMA
REKLAMA

Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet nuo pasiutligės miršta kelios dešimtys indoneziečių. Indonezijos sveikatos ministerija pranešė apie 25 mirties atvejus šiais metais nuo sausio iki kovo mėnesio. 

Musulmoniškoje Indonezijoje šunys plačiai laikomi nešvariais ir retai laikomi kaip naminiai gyvūnai, tačiau jų mėsa kai kurioms grupėms yra delikatesas. Šuniena yra pigus baltymų šaltinis ir yra valgoma dar keliose kitose Azijos šalyse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų