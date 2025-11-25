Džakarta uždraudė kačių ir šunų mėsą

„Aš pasirašiau reglamentą (...) draudžiantį maistui pardavinėti pasiutligę platinančius gyvūnus“, – socialiniuose tinkluose pareiškė Džakartos gubernatorius Pramono Anungas, praėjus mėnesiui, kai buvo davęs tokį pažadą.
Reglamentas, kurį jis teigia pasirašęs pirmadienį, numato šešių mėnesių lengvatinį laikotarpį prieš taisyklėms įsigaliojant. Pažeidėjai gali gauti įvairių nuobaudų nuo rašytinio įspėjimo iki verslo licencijų panaikinimo.
Pasak gubernatoriaus, draudimas taikomas „gyviems gyvūnams, mėsai ar kitiems produktams, tiek žaliems, tiek perdirbtiems“, ir draudžia bet kokią „veiklą, susijusią su pasiutligę platinančiais maistui skirtais gyvūnais“.
Indonezija yra viena iš nedaugelio šalių, leidžiančių pardavinėti šunų ir kačių mėsą, tačiau kampanija prieš šią praktiką įgavo pagreitį, o pastaraisiais metais kai kurie miestai uždraudė prekybą.
Gyvūnų teisių aktyvistai Džakartoje įvestą draudimą pavadino žingsniu teisinga kryptimi. „Ši politika atitinka Konstitucijos nuostatą ginti visus Indonezijos žmones ir tapti teisinga bei civilizuota tauta“, – sakoma gyvūnų teisių gynimo grupės „Dog Meat Free Indonesia“ pranešime.
Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, kasmet nuo pasiutligės miršta kelios dešimtys indoneziečių. Indonezijos sveikatos ministerija pranešė apie 25 mirties atvejus šiais metais nuo sausio iki kovo mėnesio.
Musulmoniškoje Indonezijoje šunys plačiai laikomi nešvariais ir retai laikomi kaip naminiai gyvūnai, tačiau jų mėsa kai kurioms grupėms yra delikatesas. Šuniena yra pigus baltymų šaltinis ir yra valgoma dar keliose kitose Azijos šalyse.
