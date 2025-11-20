 
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezijoje išsiveržė ugnikalnis: griuvo mokykla, gyventojai kalba apie „tamsą kaip vidurnaktį“

2025-11-20 13:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-20 13:02

Ketvirtadienį šimtai indoneziečių glaudėsi laikinose prieglaudose, kai pagrindinėje Javos saloje išsiveržė ugnikalnis, buvo apgadinti namai ir mokykla. Apie 190 žmonių buvo evakuoti nuo jo šlaitų, pranešė valdžios atstovai. 

Indonezijoje išsiveržus ugnikalniui šimtai gyventojų pabėgo iš namų

0

Trečiadienio popietę rytinėje Javos saloje išsiveržęs Semeru ugnikalnis išmetė pelenus ir dujas daugiau nei per 13 kilometrų, pareigūnai padidino pavojaus lygį iki aukščiausiojo.

Pasak Indonezijos geologijos agentūros, vulkaninis aktyvumas iš esmės nurimo, bet ketvirtadienį vis dar buvo svyruojantis. 

Po išsiveržimo beveik 900 žmonių apsistojo prieglaudose, įrengtose mokyklose, mečetėse ir kaimų salėse, sakė nelaimių agentūros pareigūnas Sultanas Syafaatas. Jo teigimu, žmonės nakčiai liko prieglaudose, nes tikriausiai vis dar yra traumuoti.

Gyventojas Faizas Ramadhani naujienų agentūrai AFP sakė, kad išsiveržimas buvo siaubingas. Jo žodžiais, ketvirtą valandą po pietų buvo tamsu it vidurnaktį. 

Kai kuriuos namus netoli ugnikalnio iš dalies užklojo vulkaniniai pelenai ir uolienos. 

Vieno kaimo vadovas Nurulas Yakinas Pribadi sakė buvęs šokiruotas, radęs apgadintą savo namą – jis buvo užklotas metro storio vulkaninių medžiagų sluoksniu. Pasak jo, apgadinti daugelio žmonių namai.

Su žeme sulyginta mažiausiai viena pradinė mokykla, sakė Lumajango rajono pareigūnas ir pridūrė, kad valdžios institucijos vis dar renka duomenis apie žalą infrastruktūrai. 

Paieškos ir gelbėjimo pareigūno pranešime sakoma, kad mažiausiai trys žmonės patyrė nudegimų. 

Ketvirtadienį valdžios institucijos taip pat evakavo beveik 190 žmonių nuo ugnikalnio šlaitų. Dauguma jų buvo žygeiviai, po išsiveržimo įstrigę stovyklavietėje, sakė Semeru nacionalinio parko vadovas Rudijanto Tjahja Nugraha. 

Per Semeru išsiveržimą 2021 m. žuvo 50 žmonių, buvo apgadinta daugiau nei 5000 namų, beveik 10 tūkst. žmonių turėjo ieškoti prieglobsčio. 

Indonezija yra Ramiojo vandenyno vadinamajame Ugnies žiede, ten susiduriančios žemynų plokštės sukelia didelį vulkaninį ir seisminį aktyvumą. Pietryčių Azijos salyne yra beveik 130 veikiančių ugnikalnių.

