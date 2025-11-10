 
Kalendorius
Lapkričio 10 d., pirmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezija velionį diktatorių Suharto paskelbė šalies nacionaliniu didvyriu

2025-11-10 11:47 / šaltinis: ELTA
2025-11-10 11:47

Indonezijoje pirmadienį surengtoje ceremonijoje buvęs prezidentas Suharto buvo įtrauktas į nacionalinių didvyrių sąrašą, nors aktyvistai ir mokslininkai prieštaravo dėl velionio karinio diktatoriaus vykdytų žmogaus teisių pažeidimų.

Indoneziją supurtė negilus 5,8 balo žemės drebėjimas

Indonezijoje pirmadienį surengtoje ceremonijoje buvęs prezidentas Suharto buvo įtrauktas į nacionalinių didvyrių sąrašą, nors aktyvistai ir mokslininkai prieštaravo dėl velionio karinio diktatoriaus vykdytų žmogaus teisių pažeidimų.

REKLAMA
0

Dekrete, kurį perskaitė prezidento karinis sekretorius, Suharto buvo paminėtas tarp 10-ies  nacionaliniais didvyriais naujai paskelbtų asmenų, papildžiusių sąrašą, kuriame jau yra daugiau kaip 200 žmonių, tarp jų – pirmasis demokratiškai išrinktas prezidentas, taip pat žymūs moterų teisių gynėjai, islamo mokslininkai ir nepriklausomybės aktyvistai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nacionalinio didvyrio dienos ceremonijai pirmininkavo dabartinis prezidentas Prabowo Subianto, buvęs Suharto žentas.

REKLAMA
REKLAMA

Reaguodama į pasipiktinimą dėl plano įtraukti Suharto, Prabowo kanceliarija tvirtino, kad prezidentas turi teisę suteikti šį titulą kam tik nori.

REKLAMA

Buvęs prezidentas Suharto, kuris mirė 2008 m. sulaukęs 86 metų, valdė Indoneziją geležiniu kumščiu daugiau kaip tris dešimtmečius nuo 1967 m., kai po nepavykusio karinio perversmo užgrobė valdžią.

Jo valdymą temdė kaltinimai korupcija ir žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant žiaurius susidorojimus su politine opozicija.

Praėjusią savaitę apie 500 pilietinės visuomenės narių, aktyvistų ir akademikų paskelbė Prabowo adresuotą laišką, kuriame prašoma nesuteikti jam didvyrio vardo.

REKLAMA
REKLAMA

Laiške teigiama, kad titulo suteikimas Suharto yra jo aukų ir demokratinių vertybių išdavystė ir pavojingas istorijos iškraipymas.

Pats Prabowo nuo pergalės praėjusių metų rinkimuose susidūrė su smurtiniais protestais, kuriuos daugiausia sukėlė nepasitenkinimas ekonomine nelygybe ir dosniomis privilegijomis įstatymų leidėjams. 

Tarp kitų devynių naujųjų didvyrių yra nužudyta darbo aktyvistė Marsinah ir 2009 m. miręs buvęs prezidentas Abdurrahmanas Wahidas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų