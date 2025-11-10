Indonezija velionį diktatorių Suharto paskelbė šalies nacionaliniu didvyriu

Dekrete, kurį perskaitė prezidento karinis sekretorius, Suharto buvo paminėtas tarp 10-ies nacionaliniais didvyriais naujai paskelbtų asmenų, papildžiusių sąrašą, kuriame jau yra daugiau kaip 200 žmonių, tarp jų – pirmasis demokratiškai išrinktas prezidentas, taip pat žymūs moterų teisių gynėjai, islamo mokslininkai ir nepriklausomybės aktyvistai.
Nacionalinio didvyrio dienos ceremonijai pirmininkavo dabartinis prezidentas Prabowo Subianto, buvęs Suharto žentas.
Reaguodama į pasipiktinimą dėl plano įtraukti Suharto, Prabowo kanceliarija tvirtino, kad prezidentas turi teisę suteikti šį titulą kam tik nori.
Buvęs prezidentas Suharto, kuris mirė 2008 m. sulaukęs 86 metų, valdė Indoneziją geležiniu kumščiu daugiau kaip tris dešimtmečius nuo 1967 m., kai po nepavykusio karinio perversmo užgrobė valdžią.
Jo valdymą temdė kaltinimai korupcija ir žmogaus teisių pažeidimais, įskaitant žiaurius susidorojimus su politine opozicija.
Praėjusią savaitę apie 500 pilietinės visuomenės narių, aktyvistų ir akademikų paskelbė Prabowo adresuotą laišką, kuriame prašoma nesuteikti jam didvyrio vardo.
Laiške teigiama, kad titulo suteikimas Suharto yra jo aukų ir demokratinių vertybių išdavystė ir pavojingas istorijos iškraipymas.
Pats Prabowo nuo pergalės praėjusių metų rinkimuose susidūrė su smurtiniais protestais, kuriuos daugiausia sukėlė nepasitenkinimas ekonomine nelygybe ir dosniomis privilegijomis įstatymų leidėjams.
Tarp kitų devynių naujųjų didvyrių yra nužudyta darbo aktyvistė Marsinah ir 2009 m. miręs buvęs prezidentas Abdurrahmanas Wahidas.
