Indonezijoje sugriuvus mokyklai, rasti gyvųjų nebesitikima

Vieno jų būklė, institucijų teigiu, yra kritinė. Be to, trečiadienį rasti dar dviejų žmonių kūnai, žuvusiųjų skaičius išaugo iki penkių.
Tačiau beveik 60 moksleivių vis dar laikomi dingusiais, dauguma jų – 13–18 metų amžiaus. Spėjama, kad ši nelaimė gali būti viena daugiausiai aukų pareikalavusių pastatų griūčių Indonezijoje pastaruoju laikmečiu.
Internatas pagrindinėje Javos saloje sugriuvo labai greitai. Nelaimė įvyko antradienį, kai buvo liejamos betoninės lubos ir, anot žiniasklaidos, neatlaikė nešančioji konstrukcija. Naujai statytame pastate dar vyko darbai 4-ajame aukšte.
Pasak liudininkų, pastatas sugriuvo per sekundes. Tuo metu popietinėje maldoje mokykloje dalyvavo daug moksleivių.
Gelbėtojams teko dirbti labai sunkiomis sąlygomis. Kadangi nuolaužos labai nestabilios, beveik nebuvo galima naudoti sunkiosios technikos.
Apie 100 žmonių pastato griūtį išgyveno, daug jų dar gydomi ligoninėse.
Indonezija yra daugiausiai musulmonų gyventojų turinti pasaulio šalis. Beveik 90 proc. – arba apie 240 mln. žmonių – yra musulmonai. Šalyje yra dešimtys tūkstančių islamo mokyklų ir internatų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!