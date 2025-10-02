Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Kitos šalys

Indonezijoje sugriuvus mokyklai, rasti gyvųjų nebesitikima

2025-10-02 12:40 / šaltinis: ELTA
2025-10-02 12:40

Indonezijos Rytų Javos provincijoje sugriuvus kelių aukštų mokyklos pastatui, gelbėtojai nebesitiki rasti gyvųjų. Pasitelkus dronus ir termovizorius, „gyvybės ženklų“ nebeaptikta, ketvirtadienį žurnalistams nelaimės vietoje sakė nacionalinės kovos su katastrofomis tarnybos vadovas Suharyantas. Prieš tai pavyko iš griuvėsių ištraukti penkis gyvus žmones.

Indonezijoje sugriuvus mokyklai, 91 žmogus vis dar laikomas dingusiu

Indonezijos Rytų Javos provincijoje sugriuvus kelių aukštų mokyklos pastatui, gelbėtojai nebesitiki rasti gyvųjų. Pasitelkus dronus ir termovizorius, „gyvybės ženklų“ nebeaptikta, ketvirtadienį žurnalistams nelaimės vietoje sakė nacionalinės kovos su katastrofomis tarnybos vadovas Suharyantas. Prieš tai pavyko iš griuvėsių ištraukti penkis gyvus žmones.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vieno jų būklė, institucijų teigiu, yra kritinė. Be to, trečiadienį rasti dar dviejų žmonių kūnai, žuvusiųjų skaičius išaugo iki penkių.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau beveik 60  moksleivių vis dar laikomi dingusiais, dauguma jų – 13–18 metų amžiaus. Spėjama, kad ši  nelaimė gali būti viena daugiausiai aukų pareikalavusių pastatų griūčių Indonezijoje pastaruoju laikmečiu.

REKLAMA

Internatas pagrindinėje Javos saloje sugriuvo labai greitai. Nelaimė įvyko antradienį, kai buvo liejamos betoninės lubos ir, anot žiniasklaidos, neatlaikė nešančioji konstrukcija. Naujai statytame pastate dar vyko darbai 4-ajame aukšte.

Pasak liudininkų, pastatas sugriuvo per sekundes. Tuo metu popietinėje maldoje mokykloje  dalyvavo daug moksleivių.

Gelbėtojams teko dirbti labai sunkiomis sąlygomis. Kadangi nuolaužos labai nestabilios, beveik nebuvo galima naudoti sunkiosios technikos.

Apie 100 žmonių pastato griūtį išgyveno, daug jų dar gydomi ligoninėse.

Indonezija yra daugiausiai musulmonų gyventojų turinti pasaulio šalis. Beveik 90 proc. – arba apie 240 mln. žmonių – yra musulmonai. Šalyje yra dešimtys tūkstančių islamo mokyklų  ir internatų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų