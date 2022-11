Ginkluota bobutė ukrainietiškai kreipėsi į rusus: „Gyvuliai jūs, bl**, galvijai. Čia Ukraina, mes – Ukraina“

„Gyvuliai jūs, bl**, galvijai. Čia Ukraina, mes – Ukraina“, – vaizdo įraše girdėti apsiginklavusi moteris, skirianti šiuos ukrainietiškus žodžius rusų kariams.

Tuo metu į ukrainiečius, kurie praėjusią savaitę išvadavo Pietų Ukrainoje esantį Chersoną ji kreipiasi sakydama: „Aš tokia laiminga, kad jūs čia“.

Tiesa, nežinia, ar vaizdo įrašas filmuotas būtent Chersono apylinkėse.

Nothing unusual, just Ukrainian grannies 😎



And with these people, Russia decided to fight?



Ukrainian grannies are much braver than the entire Russian army, which can only run fast! pic.twitter.com/ILxEeLCPKB