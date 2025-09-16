Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

ES šalys susitarė dėl ukrainiečių grįžimo į gimtinę rekomendacijų

2025-09-16 18:00 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 18:00

Europos Sąjungos (ES) šalys susitarė dėl ukrainiečių grįžimo į gimtinę planų, kai tai leis situacija. Remiantis rekomendacijomis, pabėgėliai galės grįžti į Ukrainą apsižiūrėti ir nepraras savo apsaugos statuso, sakoma ES šalių pranešime. Bus siūlomos ir savanoriškos grįžimo programos, pavyzdžiui, skiriant finansines paskatas.

Ukrainiečiai (nuotr. SCANPIX)

Europos Sąjungos (ES) šalys susitarė dėl ukrainiečių grįžimo į gimtinę planų, kai tai leis situacija. Remiantis rekomendacijomis, pabėgėliai galės grįžti į Ukrainą apsižiūrėti ir nepraras savo apsaugos statuso, sakoma ES šalių pranešime. Bus siūlomos ir savanoriškos grįžimo programos, pavyzdžiui, skiriant finansines paskatas.

0

ES solidarumas su Ukraina lieka tvirtas, sakė šiuo metu ES pirmininkaujančios Danijos imigracijos ir integracijos ministras Kaare Dybvad Bekas. Kartu esą yra logiška ruoštis dienai, kai ukrainiečiai galės grįžti į savo šalį ir ten padėti ją atstatyti.

Tačiau ES šalys sudarys ir galimybes integruotis Bendrijoje. Rekomendacijos numato pasiūlyti ukrainiečiams ilgalaikius leidimus gyventi Bendrijos šalyse, jei jie dirba ar mokosi arba nurodo šeimines priežastis. Rekomendacijos nacionalinėms valstybėms teisiškai nėra privalomos.

Europos Komisijos duomenimis, nuo Rusijos invazijos pradžios iš Ukrainos į ES pabėgo daugiau kaip 4,3 mln. žmonių. Daugiausiai jų – 1,2 mln. – yra priėmusi Vokietija.

Daugelis pabėgusių ukrainiečių gali ES dirbti ir gauna socialines išmokas bei medicininę priežiūrą. Šį apsaugos statusą ES šalys prieš maždaug du mėnesius pratęsė iki 2027 m. kovo.

