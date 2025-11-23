 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Ekspertai perspėja: Europa įstrigo Kinijos geležiniuose gniaužtuose ir neturi atsakymo

2025-11-23 08:00
2025-11-23 08:00

Kinija, įvedusi naujus retųjų metalų eksporto apribojimus laiko Europą geležiniame gniaužtuose – priklausomybė nuo metalų tiekimo „negali būti pašalinta trumpuoju laikotarpiu“, rašo Vokietijos leidinys „Bild“.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

2

Kinija įveda naujus retųjų žemių metalų eksporto apribojimus: Pekinas įpareigojo įmones, gaminančias produktus, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 0,1 proc. tam tikrų Kinijos žaliavų, išsamiai informuoti Kinijos tiekėjus apie jų tolesnį naudojimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Taigi, jei Vokietijos įmonė nori eksportuoti produktą, pagamintą Vokietijoje naudojant Kinijos žaliavas, nuo gruodžio 1 d. jai reikės licencijos iš Pekino. Įmonėms, kurios nesilaikys šių taisyklių, gresia tiekimo nutraukimas.

Tačiau, leidinys pažymi, kad net ir, kurie kruopščiai laikosi naujų taisyklių, nėra apsaugoti: eksporto leidimą išduoda Kinijos prekybos ministerija, o ji dažnai vilkina sprendimą.

Europa neturi atsakymo

Šiuo metu Europa, atrodo, neturi kuo į tai atsakyti, pažymi „Bild“.

Vokietijos ekonomikos ministerijos atstovas pareiškė, kad „su dideliu susirūpinimu“ stebima „nuolatinė Kinijos eksporto apribojimų plėtra“. Kaip pripažįsta ministerija, „priklausomybė susiformavo per ilgą laiką ir negali būti pašalinta per trumpą laiką“.

Anot leidinio, šiame kontekste Vokietijos gynybos pramonės federalinė sąjunga išlieka stebėtinai rami. Jos generalinis direktorius dr. Hansas Christophas Atzpodienas nemato pavojaus, kad tiekimas jo pramonei bus sustabdytas: „Tikrai ne“.

Jo teigimu, „atsižvelgiant į situacijos nuspėjamumą“, negalima kalbėti apie „priklausomybę“.

Ekspertas: kyla grėsmė karinei pramonei

Su tuo kategoriškai nesutinka tarptautinės prekybos ekspertas dr. Amiras-Saidas Gassabe. Anot jo, nuo gruodžio 1 d. Kinija apribos tiekimą ES karinėms įmonėms: „Kinija visiškai kontroliuoja, kaip greitai, kokiu mastu ir, svarbiausia, kokios [eksporto] paraiškos bus patvirtintos“.

Jo teigimu, naujos Kinijos įvedamos taisyklės yra „de facto įgyvendinama eksporto blokada, turinti tiesioginių pasekmių gynybos pramonei“.

„Bild“ turimais duomenimis, Europa stipriai priklauso nuo Kinijos kritinių žaliavų tiekimo. Europa iš Kinijos gauna 98 proc. galio, 95 proc. grafito, apie 90 proc. manganio ir didžiąją dalį ličio, titano, vanadžio bei kitų retųjų metalų, naudojamų aukštųjų technologijų gamyboje.

